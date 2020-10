Video/ Paganese Ternana (0-3) highlights e gol: le fere espugnano il Torre

Tonfo della Paganese in casa contro la Ternana che vince per tre reti a zero. Vantaggiato, Damian e Falletti piegano la compagine campana. La compagine umbra inizia la gara in maniera molto aggressiva. Vantaggiato! La compagine umbra la sblocca. Furlan pennella un crosso per l’attaccante che di testa non lascia scampo al portiere avversario. La Paganese prova a rispondere con Carotenuto, cross basso sui cui non arriva nessun compagno di squadra. Damian! Raddoppia la Ternana. Falletti trova la respinta di Cicagna. Ci prova poi Kontek che trova questa volta Fasan, la sfera resta in area con Damian che non sbaglia. Partipilo da fuori area, la palla termina fuori. Cicagna commette un grave errore regalando palla a Defendi. Palla per Falletti che tira e piega Fasan, non irreprensibile. La Ternana chiude la gara già nella prima frazione.

SECONDO TEMPO

Partipilo prova una difficile conclusione, Fasan blocca facilmente. Mammarella imbecca per Partipilo, para ancora facilmente Fasan. La Ternana continua a condurre il gioco. La Paganese non riesce a costruire azioni pericolose. Onescu prova a servire Scarpa con un cross, Iannarilli blocca. Una ripresa con poche emozioni, la Paganese sembra non crederci più. Guadagni appoggia per Mendicino che appoggia per Cesaretti, per pochi attimi non la mette in rete. Raicevic parte in contropiede, Schiavino sporca la conclusione con la sfera che termina in angolo. Bella conclusione di Peralta, Fasan risponde bene. Ci prova Torromino ma Fasan si supera e mette in angolo. Bramati si becca il rosso dopo un brutto fallo su Suagher. Ternana ad un passo dal quarto gol con Defendi, Fasan para con difficoltà. Termina il match, la Ternana cala un bel tris ed espugna il campo della Paganese.

IL TABELLINO

PAGANESE (3-5-2): Fasan; Sbampato, Schiavino, Cigagna (1’st Cesaretti); Carotenuto, Benedetti, Bonavolontà (13’st Scarpa), Onescu (23’stBramati), Squillace; Guadagni (39’st Isufaj), Diop (24’st Mendicino).

In panchina: Campani, Bovenzi, Mattia, Sirignano, Esposito, Di Palma, Perazzolo. Allenatore: A.Erra.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Suagher, Diakitè, Mammarella (32’st Russo); Kontek, Damian (37’st Proietti); Partipilo, Falletti (21’st Torromino), Furlan (32’st Peralta); Vantaggiato (21’st Raicevic).

In panchina: Vitali, Laverone, Bergamelli, Ndir, Argento. Allenatore: C.Lucarelli.

Arbitro: Vigile (Cosenza)

CLICCA QUI PER IL VIDEO PAGANESE TERNANA

© RIPRODUZIONE RISERVATA