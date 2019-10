Video / Paganese Vibonese (2-2): highlights e gol. Un punto a testa! (Serie C)

Match divertente tra Paganese e Vibonese che si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Emmausso, Panariello, Schiavini e Allegretti. Come si vede nel video di Paganese Vibonese, i primi dieci minuti di gara scorrono sui binari dell’equilibrio, i padroni di casa provano ad inventare ma non trovanolo spunto giusto. Ghiotta occasione per la Vibonese con Prezioso che serve per Berardi. Il centrocampista entra in area ma al momento del tiro scivola. Capece dalla bandierina serve Caccetta Greco in tuffo compie una grandissima parata deviando in angolo. La Vibonese la sblocca a sorpresa Grandissima azione personale che si conclude con un tiro che piega Baiocco. La prima frazione termina con gli ospiti avanti.

IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa si scatenano i padroni di casa. Bella azione manovrata conclusa da Panariello in gol, si accende la gara. Capece scodella in mezzo per Stendardo che per un soffio non inquadra la porta. Scarpa serve un pallone d’oro a Stendardo, Greco respinge miracolosamente. Due minuti dopo Schiavino non sbaglia, tifosi di casa in estasi. Capece ci prova da fuori area ma non inquadra la porta. Altobello di testa per poco non trova il pareggio, trema la Paganese nel finale di gara. Ciotti falciato in area, calcio di rigore per la Vibonese. Sul dischetto si presenta Allegretti che non sbaglia. Allegretti, dopo aver realizzato il penalty, viene espulso per qualche parola di troppo al direttore di gara. Termina in parità una gara molto divertente.

