Video/ Palermo Acireale (1-3): highlights e gol, secondo KO per i rosanero (Serie D)

Il video con gli highlights e i gol di Palermo Acireale 1-3 ci mostra la seconda sconfitta in campionato dei rosanero, curioso notare come entrambi i KO siano arrivati tra le mura amiche del Barbera che in teoria dovrebbe essere un fortino inespugnabile con il pubblico a fare da dodicesimo uomo in campionato. Invece i padroni di casa pagano un approccio troppo morbido (oltre all’infortunio di Santana la cui gara dura sì e no 20 minuti), tant’è che l’unico a cercare la porta con un po’ di convinzione, e neanche troppa, è Langella che dai venti metri non riesce a impensierire Pitarresi. Poco dopo la mezz’ora sono gli ospiti a segnare con De Felice che di prima intenzione trafigge Pelagotti. Grande entusiasmo nel settore riservato ai tifosi della squadra allenata da Pagana mentre i fischi dei palermitani scuotono gli uomini di Pergolizzi che sfiorano subito il pari con Felici che fa la barba al palo. Nella ripresa il Palermo insiste con Ricciardo che si vede annullare il gol del pari per un fallo sul portiere, e poco dopo arriva pure il raddoppio dell’Acireale con Savanarola che fa calare il gelo alla Favorita. Kraja trova il modo di accorciare momentaneamente le distanze ma si tratta soltanto di un fuoco di paglia, Lancini che era già ammonito si fa cacciare via lasciando nei guai i suoi che in inferiorità numerica non riescono a contenere l’avanzata di Rizzo che a cinque minuti dal novantesimo mette il punto esclamativo. Il Palermo mantiene comunque il primato nel girone I di Serie D anche se vede avvicinarsi sempre più il Savoia che si è portato a -5 dalla vetta grazie alla vittoria in zona Cesarini contro l’ACR Messina, Acireale che conserva il terzo posto in coabitazione con il Troina.

IL TABELLINO

PALERMO-ACIREALE 1-3 (0-1)

PALERMO (4-3-1-2): Pelagotti; Doda, Accardi, Lancini, Vaccaro (75′ Lucera); Langella (55′ Ficarrotta), Martin, Martinelli (86′ Peretti); Ambro (55′ Kraja); Santana (20′ Ricciardo), Felici. All. Rosario Pergolizzi.

ACIREALE (3-4-2-1): Pitarresi; Silvestri, Sicignano (67′ Raucci), Orlando; Cannino, Ba, Savanarola, Mauceri (82′ Mansueto); Arena (62′ Barbagallo), Rizzo (90′ Piazza); De Felice (75′ Ouattara). All. Giuseppe Pagana.

ARBITRO: Valerio Crezzini (sez. di Siena).

AMMONITI: Doda (P), Cannino (A), Vaccaro (P).

ESPULSO: 82′ Lancini (P) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 5′ pt, 6′ st.

MARCATORI: 33′ De Felice (A), 51′ Savanarola (A), 56′ Kraja (P), 85′ Rizzo (A).

