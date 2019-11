Video/ Palermo-ACR Messina (1-0): highlights e gol, i rosanero ritrovano i tre punti

Il video con gli highlights e i gol di Palermo-ACR Messina 1-0 ci mostra il ritorno alla vittoria dei rosanero che nel derby siciliano (le due squadre non si affrontavano ufficialmente in campionato dalla stagione 2006-07 quando entrambe militavano nella massima categoria) ritrovano i tre punti dopo che nelle ultime due giornate del girone I di Serie D avevano raccolto un solo punto. Motivo per cui gli uomini di Pergolizzi, sin dal fischio d’inizio, aggrediscono la trequarti avversaria con il sinistro di Vaccaro che chiama subito al dovere Avella. L’assedio dei padroni di casa prosegue anche nei minuti successivi con Felici che scavalca anche l’estremo difensore peloritano. Fatta eccezione per un colpo di testa di Crucitti che termina fuori bersaglio, alla Favorita le azioni d’attacco sono tutte appannaggio dei padroni di casa che al 40′ spaccano anche la traversa con il bolide dalla lunga distanza di Kraja. Nella ripresa il copione non cambia con Avella che cerca in tutte le maniere di tenere la saracinesca abbassata con una serie di parate una più spettacolare dell’altra (chiedere lumi a Martinelli e Santana), alla fine il numero 1 di Karel Zeman (figlio di Zdenek) è costretto a capitolare sull’ennesimo tentativo di Felici che trova finalmente l’angolino e sblocca un match che stava seriamente prendendo d’aceto. Il risultato non cambierà più da qui al triplice fischio, il Palermo riprende la marcia verso il ritorno tra i professionisti con otto punti di vantaggio nei confronti del Savoia.

IL TABELLINO

PALERMO-ACR MESSINA 1-0 (0-0)

PALERMO (4-3-1-2): Pelagotti; Doda, Accardi, Peretti, Vaccaro; Kraja (81′ Langella), Martin, Martinelli; Ambro; Santana (72′ Ricciardo), Felici. All. Rosario Pergolizzi.

ACR MESSINA (4-3-2-1): Avella; De Meio, Ungaro, Bruno, Strumbo (86′ Siclari); Ott Vale (78′ Buono), Sampietro, Cristiani (74′ Lavrendi); Crucitti, Orlando; Coralli (62′ Esposito). All. Karel Zeman.

ARBITRO: Andrea Ancora (sez. di Roma 1).

AMMONITI: Accardi (P), Avella (M), Orlandi (M), Ott Vale (M).

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 64′ Felici (P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI PALERMO-ACR MESSINA 0-1 (da elevensports.it)



