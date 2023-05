VIDEO/ Palermo Brescia (2-2) gol e highlights: rosanero, beffa play off

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PALERMO BRESCIA: SPETTACOLO DI GOL!

Pareggio vitale per il Brescia che si prende i play out ricacciando indietro l’ultimo assalto del Perugia, beffa per il Palermo che si vede sfuggire d’un soffio i play off. Partenza a razzo del Palermo che al 4′ si porta subito in vantaggio: sblocca il risultato Brunori con un gran destro dal limite. Il Brescia fatica a reagire nonostante la necessità di punti salvezza e al 18′ sono ancora pericolosi i rosanero con una potente conclusione di Buttaro respinta da Andrenacci. Al 23′ il Brescia prova a pungere con una girata di Aye che manca di poco il bersaglio, è sempre però il Palermo a spingere e al 39′ i rosanero trovano il gol del raddoppio grazie a Tutino, che sfrutta un assist di Brunori e supera Andrenacci, col pubblico del “Barbera” che plaude a una vittoria che si avvicina e che sarebbe fondamentale in chiave play off. Nell’esultanza Tutino viene ammonito e poi nel recupero l’attaccante troverebbe anche la doppietta personale e il tris per il Palermo, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco.

Diretta/ Palermo Brescia (risultato finale 2-2): Rondinelle ai play out

Litkowski in campo al posto di Adryan all’intervallo, quindi il Brescia cambia marcia e recupera il doppio svantaggio. Al 9′ Rodriguez accorcia le distanze sfruttando un assist in profondità di Bjorkengren, quindi al 12′ c’è il gol del pareggio di Ayé, che insacca di testa su cross di Huard. Il Brescia aumenta il forcing, finisce di poco a lato un tentativo di Bisoli, quindi al 19′ la difesa rosanero mura una conclusione di Ayé, quindi al 22′ c’è un’ammonizione per Sala. Tempo di cambi con Valente e Soleri che rilevano Buttaro e Tutino nel Palermo, nel Brescia c’è Bianchi al posto di Ayé. Il Palermo non riesce a cambiare marcia e quasi allo scadere arriva il gol della Reggina che estromette i rosanero dai play off. Con la vittoria del Perugia contro il Benevento il Brescia però non può fare sconti e i minuti di recupero sono drammatici, con l’ultima chance siciliana al 97′ con un colpo di testa di Mateju che manca di poco il bersaglio. Finisce 2-2, Palermo scalzato da Reggina e Venezia dai play off, il Brescia giocherà i play out con il Cosenza.

Video/ Cagliari Palermo (2-1) gol e highlights: Lapadula firma il sorpasso!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PALERMO BRESCIA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Amarezza per Eugenio Corini col Palermo che ha mancato i play off sul filo di lana: “La delusione è tanta, è quella dei 32 mila tifosi di questa sera. E’ stato importante parlare e capire con la direzione tecnica. C’è grande rammarico oggi per non aver portato dentro i miglioramenti di 10 mesi di lavoro. Questo ci dà grande rammarico. Ai ragazzi ho detto alla fine del primo tempo che ci stavamo appoggiando alla partita. Il gol del 2-1 poi non dovevamo prenderlo mai, così il Brescia ha spinto per portare a casa il risultato. Avevano un grande obiettivo da inseguire. Il grande rammarico quindi è proprio questo, non aver messo in campo questa sera gli ultimi dieci mesi di lavoro”.

Video/ Brescia Pisa (1-1) gol e highlights: Masucci risponde a Bisoli!

Davide Gastaldello lancia il Brescia verso i play out: “Abbiamo avuto una grande reazione contro il Palermo, siamo partiti un po’ contratti forse subendo un po’ lo stadio, la squadra era timorosa, ma ho chiesto ai ragazzi di giocare la partita, avevano le qualità tecniche e morali per farlo: e così è stato. Infatti alle volte mi arrabbio perché le qualità, come ho detto, non mancano, ma non le tiriamo fuori subito: e questo mi fa sempre pensare a cosa migliorare. Ma oggi, oltre a un grande risultato, abbiamo fatto anche una grande prestazione, voglio che la squadra continui a essere così, soprattutto perché ai playout avremo il piccolo vantaggio di giocare la sfida di ritorno in casa, davanti al nostro pubblico“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA