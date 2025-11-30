Video Palermo Carrarese gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie B di oggi 29 novembre

Una sola squadra in campo nel primo tempo di Palermo Carrarese, che riesce a nascondere il pallone ai toscani con maestria e una fitta rete di passaggi. Senza dimenticare un po’ di sano cinismo sottoporta che è essenziale in questo sport. Il Palermo chiude avanti 2-0 contro una Carrarese schiacciata nella propria metà campo. La gara si sblocca al 24’ con una grande azione centrale: sponda morbida di Pohjanpalo al limite e destro secco di Segre che sorprende Bleve. Il vantaggio accende i rosanero, che aumentano ritmo e intensità. Pierozzi sfiora subito il raddoppio con un diagonale respinto, poi Palumbo impegna Bleve con un tiro a giro sul secondo palo.

I rosanero perdono Le Douaron per infortunio e fatica a contenere la pressione per qualche istante, tempo di far entrare a pieno regime il suo sostituto. Al 42’ arriva il 2-0: Palumbo raccoglie palla al limite e calcia forte di sinistro, trovando l’angolo lontano e premiando la superiorità territoriale del Palermo. I toscani provano qualche ripartenza ma senza precisione né pericolosità. La seconda frazione di gioco si nutre invece sia di rammarico ma anche di tanta gioia, continuando a leggere saprete perché. Certo è che il Palermo, dopo un trittico di partite in cui ha deluso, ridà con questa partita fiducia ai suoi tifosi.

PALERMO CARRARESE, IL SECONDO TEMPO

Il Palermo chiude con un 5-0 netto una partita che aveva già preso la sua direzione nei primi 45 minuti, ma che nella ripresa viene amministrata e poi blindata con personalità. L’episodio chiave arriva all’80’: Calabrese travolge Vasic in area dopo uno scontro precedente che aveva già lasciato il numero 26 dolorante. Il VAR conferma e l’arbitro indica il dischetto. Pohjanpalo si presenta con la consueta freddezza e trasforma, firmando il 57° gol della sua carriera in Serie B e il poker rosanero.

La Carrarese, già in difficoltà strutturale nel contenere le combinazioni centrali del Palermo, prova a cambiare qualcosa con l’ingresso del 2004 Parlanti per Schiavi, ma non basta a invertire l’inerzia. Inzaghi risponde inserendo forze fresche con Brunori e Peda per Segre e Bani, mantenendo alto il ritmo anche nel finale. I rosanero gestiscono il possesso con maturità, sfiorano più volte il quinto gol e chiudono tra gli applausi del “Barbera”, confermando una prova autoritaria, brillante e sempre in controllo.

