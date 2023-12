Video/ Palermo Catanzaro (1-2) gol e highlights: super prestazione ospite (Serie B, 1 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PALERMO CATANZARO: LA SINTESI

Palermo e Catanzaro si affrontano in un’accattivante partita sul campo di gioco, e nei primi venti minuti di gioco, la situazione rimane in stallo con un punteggio di 0-0. Entrambe le squadre stanno lottando duramente per ottenere il controllo del match. Un momento chiave è stato protagonista del giovane talento belga del Palermo, Vandeputte, che ha avuto un’occasione da gol nei primi minuti della partita. Il giocatore sembra determinato a fare la differenza e ha sfiorato il gol con un tiro che ha impegnato il portiere avversario. La partita è intensa, con entrambe le squadre che cercano di imporsi a centrocampo e creare opportunità offensive. La difesa di entrambi i lati sta dimostrando solidità, respingendo gli attacchi avversari e mantenendo il punteggio invariato. I tifosi presenti nello stadio sono in attesa di emozioni, mentre i giocatori cercano di trovare varchi nella difesa avversaria. Resta da vedere se Vandeputte o altri protagonisti riusciranno a segnare il gol che potrebbe sbloccare la situazione e determinare le sorti della partita.

Palermo e Catanzaro si conclude con un risultato di 0-1, grazie alla rete di Iemmello. La squadra ospite è riuscita a ottenere un vantaggio prezioso prima della pausa, mettendo pressione sui padroni di casa. Iemmello si è distinto come protagonista indiscusso segnando un gol che potrebbe avere un impatto significativo sullo sviluppo della partita. La rete potrebbe influenzare le tattiche e le strategie adottate dalle due squadre nel secondo tempo. Il Palermo ora si trova nella difficile situazione di dover recuperare lo svantaggio contro un Catanzaro che cercherà di difendere il proprio vantaggio. La seconda metà della partita promette di essere avvincente, con entrambe le squadre che lotteranno per ottenere i tre punti. I tifosi sono in attesa di vedere se il Palermo riuscirà a ribaltare la situazione o se il Catanzaro manterrà la sua leadership.

Il secondo tempo di Palermo e Catanzaro è iniziato con una svolta significativa, poiché il Catanzaro ha raddoppiato il vantaggio portandosi sul punteggio di 0-2. La rete decisiva è stata segnata da Biasci, che ha ampliato il margine a favore della squadra ospite. L’occasione è giunta nei primi venti minuti del secondo tempo, mettendo il Palermo in una posizione ancor più difficile. Biasci ha dimostrato freddezza sotto porta, capitalizzando al meglio un’opportunità per portare il Catanzaro in una posizione di comando. Il Palermo ora si trova a dover affrontare una sfida considerevole per tentare di recuperare lo svantaggio. La squadra di casa dovrà mettere in atto un gioco più aggressivo per minacciare la difesa avversaria e cercare di accorciare il divario. Il Catanzaro, d’altro canto, avrà l’obiettivo di difendere il proprio vantaggio e gestire il gioco nel resto della partita. Resta da vedere se il Palermo sarà in grado di reagire e cambiare l’andamento del match nei minuti successivi.

Palermo e Catanzaro è giunta al termine con una vittoria per il Catanzaro, il cui risultato finale è di 1-2. Nonostante il Palermo abbia cercato di recuperare nel secondo tempo, il Catanzaro è riuscito a mantenere la propria leadership. Il Palermo ha trovato la rete del gol grazie a Stulac, dimostrando una reazione positiva. Tuttavia, non è stato sufficiente per ribaltare completamente il risultato, e il Catanzaro si è assicurato la vittoria con il punteggio finale di 1-2. La partita è stata caratterizzata da momenti di intensità e azione da entrambe le squadre, ma il Catanzaro è riuscito a gestire la situazione e portare a casa i tre punti. Questa vittoria avrà sicuramente un impatto significativo nelle posizioni di classifica delle due squadre.

PALERMO: Pigliacelli M. (Portiere), Mateju A., Lucioni F., Marconi I. (dal 14′ st Valente N.), Buttaro A., Segre J., Gomes C. (dal 34′ st Stulac L.), Lund K. (dal 14′ st Aurelio G.), Di Mariano F. (dal 1′ st Henderson L.), Brunori M., Mancuso L. (dal 14′ st Di Francesco F.). A disposizione: Desplanches S. (Portiere), Graves S., Kanuric A. (Portiere), Nedelcearu I. Allenatore: Corini E..

CATANZARO: Fulignati A. (Portiere), Katseris P. (dal 23′ st Miranda K.), Scognamillo S., Brighenti N., Veroli D., Sounas D., Ghion A. (dal 32′ st Pontisso S.), Pompetti M., Vandeputte J. (dal 23′ st Oliveri A.), Iemmello P. (dal 31′ st Ambrosino G.), Biasci T. (dal 32′ st Stoppa M.). A disposizione: Brignola E., D’Andrea L., Donnarumma A., Krajnc L., Krastev D., Sala A. (Portiere), Verna L. Allenatore: Vivarini V..

RETI: al 37′ st Stulac L. (Palermo) al 44′ pt Iemmello P. (Catanzaro) , al 4′ st Biasci T. (Catanzaro) .

AMMONIZIONI: al 10′ pt Di Mariano F. (Palermo), al 23′ st Buttaro A. (Palermo), al 45′ st Stulac L. (Palermo), al 45’+1 st Brunori M. (Palermo) al 16′ pt Vandeputte J. (Catanzaro), al 16′ st Katseris P. (Catanzaro), al 31′ st Pompetti M. (Catanzaro), al 45’+1 st Oliveri A. (Catanzaro), al 45’+2 st Miranda K. (Catanzaro).

