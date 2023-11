Video/ Palermo Cittadella (0-1) gol e highlights: Pandolfi espugna il Barbera (12 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PALERMO CITTADELLA: SINTESI

Il Cittadella vince in pieno recupero al Barbera di Palermo grazie a Pandolfi. Queste le fasi salienti della gara. Inizia il match tra Palermo e Cittadella. Insigne entra in area di rigore ma al momento del tiro incespica e non riesce a calciare. Carissoni in mezzo, Vita non ci arriva per un soffio. Amatucci ci prova di testa, palla fuori. Prova Brunori, palla fuori. Prova l’azione personale Insigne che calcia, palla rimpallata, arriva Coulibaly che di testa non trova la porta. Termina la prima frazione di gara.

Inizia la ripresa tra Palermo e Cittadella. Cassano per Pittarello, conclusione respinta bene da Pigliacelli. Valente crossa dalla fascia, blocca Kastrati. Pavan calcia in area, Lucioni respinge la conclusione. Maistrello ci prova di testa da corner, palla fuori. Mastrantonio ci prova su punizione, palla fuori. Discesa sulla fascia di Lund, il cross è però impreciso. Nove i minuti di recupero anche per un problema tecnico al VAR. Mancuso prova ad inserirsi ma viene chiuso. Pandolfi! La sblocca il Cittadella! Da angolo Pandolfi sigla di testa. Termina il match.

IL TABELLINO DI PALERMO CITTADELLA

RETI: 98′ Pandolfi

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Aurelio (84′ Lund); Gomes, Stulac (67′ Segre), Coulibaly (84′ Henderson); Insigne (61′ Valente), Brunori, Di Mariano (61′ Mancuso). A disp.: Desplanches, Kanuric, Graves, Nedelcearu, Buttaro, Soleri. All. Lanna (Corini squalificato).

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro (74′ Angeli), Carissoni; Amatucci (46′ Pandolfi), Branca, Carriero (84′ Kornvig); Vita, Cassano (69′ Mastrantonio); Pittarello (69′ Maistrello). A disp.: Maniero, Magrassi, Danzi, Rizza, Baldini, Giraudo. All. Gorini.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna (Giallatini-Miniutti).

