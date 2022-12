Video/ Palermo Como (0-0) highlights: un punto senza gol al Barbera per Corini

Video Palermo Como che regala fin dal primo minuto di gioco emozioni. Per la prima occasione bisogna aspettare i primi 10 minuti con il colpo di testa di Segre, su servizio di Sala su invito di Di Mariano, che di ferma sul palo con il portiere battuto. Poco dopo è Matteo Brunori ad andare vicino al gol con una doppia conclusione patata prima dalla difesa e poi respinta dal portiere che dice di no. Risponde Leonardo Mancuso con un tiro parato da Pigliacelli e poco dopo è il turno di Cutrone. Segre semlre pericoloso nel primo tempo con la solita girata di testa che però è facile presa di Vigorito che blocca senza alcun problema dopo l’invito ottimo di Sala. Como che si fa vedere in avanti con l’occasione capitata nei piedi di Mancuso che si sposta la palla con il mancino e fa girare il piede ma senza battere Pigliacelli. Occasione super, e tanti brividi per lo stadio Renzo Barbera, quando Cutrone calcia in diagonale senza prendere la porta per un soffio.

Risultati Serie B, classifica/ Corini e Longo pareggiano! Diretta gol live score

CLICCA QUI PER IL VIDEO PALERMO COMO: HIGHLIGHTS

Secondo tempo di Palermo Como che vede due squadre abbassare i ritmi molto alti del primo, cercando una maggiore fase di studio per i secondi 45 minuti di gioco. Occasione per il Palermo con la solita giocata sulla fascia mancina con Sala che mette in mezzo palle interessanti per Brunori e compagni che però non trovano la deviazione. Como che non molla e su punizione Arrigoni cerca il jolly dopo aver calciato con il destro a giro con più di un brivido per Pigliacelli e tutto il tifo della Curva Nord del Palermo. Cambi per Corini e per Longo che danno forze al match. Cambi ancora per il Palermo con Leo Stulac che subentra al posto di Claudio Gomes che, molto stanco, viene applaudito dallo stadio Renzo Barbera nonostante gli errori oggi dell’ex Citizen. Finisce il match con il risultato di 0-0 dopo l’occasione nel finale per il Como, allontanata da Pigliacelli.

Diretta/ Palermo Como (risultato finale 0-0): reti bianche al Barbera!

VIDEO PALERMO COMO: IL TABELLINO

PALERMO: Bettella D., Brunori M., Damiani S. (dal 20′ st Valente N.), Di Mariano F. (dal 31′ st Soleri E.), Gomes C. (dal 39′ st Stulac L.), Mateju A., Nedelcearu I., Pigliacelli M. (Portiere), Sala M., Segre J. (dal 19′ st Broh J. T.), Vido L. (dal 19′ st Saric D.). A disposizione: Accardi A., Broh J. T., Devetak M., Floriano R., Grotta G. (Portiere), Marconi I., Massolo S. (Portiere), Pierozzi E., Saric D., Soleri E., Stulac L., Valente N. Allenatore: Corini E..

COMO: Arrigoni T., Bellemo A., Binks L., Cagnano A. (dal 41′ st Ioannou N.), Cerri A. (dal 41′ st Gabrielloni A.), Cutrone P. (dal 30′ st Blanco A.), Da Riva J. (dal 36′ st Farago P.), Mancuso L. (dal 36′ st Ambrosino G.), Odenthal C., Vignali L., Vigorito M. (Portiere). A disposizione: Ambrosino G., Ba R., Blanco A., Bolchini P. (Portiere), Celeghin E., Delli Carri F., Farago P., Gabrielloni A., Ghidotti S. (Portiere), Ioannou N., Scaglia F. Allenatore: Longo M..

Diretta/ Pisa Ascoli (risultato finale 2-0): la chiude Canestrelli

Reti:

Ammonizioni: al 45′ pt Mancuso L. (Como), al 13′ st Arrigoni T. (Como).











© RIPRODUZIONE RISERVATA