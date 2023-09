Video/ Palermo Cosenza (risultato 0-1) gol e highlights: Canotto, colpo al 91′! (Serie B, 22 settembre 2023)

VIDEO PALERMO COSENZA 0-1

Colpaccio Cosenza al “Barbera” di Palermo in una partita aperta e ricca di occasioni e di cui ammiriamo gol e highlights nel video Palermo Cosenza 0-1. Nel primo tempo, i primi tentativi offensivi sono stati di Tutino per il Cosenza e di Marras per il Palermo. Al 9′ Micai è stato attento su un tiro di Aurelio, mentre al 13′ Brunori ha servito Di Francesco, ma quest’ultimo ha sbagliato un’occasione da gol contro il portiere dei silani. Al 18′ il Cosenza ha cercato di nuovo la rete con un potente tiro di Forte, ma Pigliacelli ha risposto prontamente. Poi, Micai ha nuovamente risposto bene a un tiro di Di Francesco. Nonostante il Palermo abbia dominato il gioco, il punteggio è rimasto 0-0 fino alla fine del primo tempo, con una notevole difesa da parte di entrambe le squadre.

Pronostici Serie B/ Le previsioni e le quote sulle partite della 6^ giornata (23-24 settembre 2023)

Il secondo tempo è iniziato con un attacco del Cosenza, con un tiro di Mazzocchi respinto dalla difesa avversaria. Il Palermo ha risposto con un tiro di Stulac al 4′ ma Di Francesco è stato fermato dalla difesa del Cosenza. All’8′ il Cosenza ha effettuato il primo cambio, sostituendo l’infortunato Meroni con Sgarbi. D’Orazio è stato ammonito al 21′ per un fallo su Mateju, ma il Cosenza è andato vicino al gol con un tiro di Mazzocchi che ha colpito il palo. La partita è continuata apertamente, con Segre e Mancuso che cercavano di segnare il gol della vittoria. Alla fine, è stato il Cosenza a segnare il gol decisivo al 91′ con un magnifico tiro da fuori area di Canotto. Il Cosenza ha resistito agli attacchi del Palermo fino al 98′, quando Lucioni ha avuto l’ultima occasione, ma la partita è terminata con una vittoria preziosa per il Cosenza sul campo di una delle squadre favorite per la vittoria del campionato di Serie B.

Probabili formazioni Serie B/ Mosse, scelte e moduli degli allenatori (6^ giornata, 23 settembre 2023)

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Secondo Eugenio Corini il Palermo non meritava la punizione finale della sconfitta: “I primi dieci minuti loro hanno fatto meglio, siamo partiti col freno a mano tirato. Poi abbiamo fatto un primo tempo importante, abbiamo costruito tanto. La prestazione nel secondo tempo l’abbiamo fatta. Abbiamo mostrato tanta volontà di vincere, c’è grande rammarico. Peccato per quell’eurogol. È mancata un po’ di lucidità nella finalizzazione. Lo 0-0 poteva essere il risultato più giusto, a livello di gioco abbiamo fatto qualcosa in più. Insigne? Penso sia una botta, valuteremo domani. Ma non sono preoccupato“.

Diretta/ Palermo Cosenza (risultato finale 0-1): la decide Canotto! (Serie B, 22 settembre 2023)

Fabio Caserta visibilmente soddisfatto per il colpo esterno del suo Cosenza: “L’atteggiamento è quello di una squadra che viene per giocarsela a viso aperto. Il Palermo è una squadra costruita per vincere e salire in Serie A. Me la sono giocata a viso aperto, se stavamo nella metà campo nostra, avremmo rischiato di più. Abbiamo creato tanto. Alla squadra posso solo fare i complimenti. Fra due giorni faccio il compleanno, mi hanno fatto un regalo. Questa è la strada giusta, bisogna continuare così“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO PALERMO COSENZA 0-1











© RIPRODUZIONE RISERVATA