Video/ Palermo Cremonese (3-2) gol e highlights: rimonta rosanero!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PALERMO CREMONESE: LA SINTESI

Palermo Cremonese ha preso subito vita nei primi venticinque minuti, regalando emozioni e un risultato attualmente bloccato sul 1-1. Il match si è aperto in modo spettacolare, con la Cremonese che ha colpito per prima. Dopo soli due minuti, Ghiglione ha siglato il gol del vantaggio con un preciso colpo di testa, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Un inizio fulmineo che ha subito messo in evidenza l’efficacia della Cremonese nello sfruttare le occasioni. Tuttavia, la risposta del Palermo non si è fatta attendere. Al ventesimo minuto, Nedelcearu ha ristabilito l’equilibrio con un gol di testa, dimostrando la pericolosità degli uomini di casa anche nelle situazioni di palla inattiva. Il risultato attuale di 1-1 testimonia l’intensità e l’equilibrio del confronto, con entrambe le squadre che sembrano determinate a conquistare i tre punti. La partita si preannuncia avvincente e gli appassionati possono aspettarsi ulteriori emozioni nei minuti a venire.

Diretta/ Palermo Cremonese (risultato finale 3-2): Stulac la ribalta! (Serie B, 26 dicembre 2023)

Palermo e Cremonese si è concluso in modo entusiasmante, con un risultato di 1-2 a favore della Cremonese. Il momento clou è stato senza dubbio il gol incredibile realizzato da Castagnetti, che ha dimostrato una classe straordinaria. Il gol è avvenuto in maniera spettacolare quando Castagnetti, posizionato fuori dall’area di rigore, ha ricevuto un cross preciso da Ghiglione. Senza esitazione, Castagnetti ha colpito la palla di prima intenzione con un tiro potente e preciso, infilando la rete avversaria con uno dei gol più spettacolari della stagione. Questo momento di magia ha portato la Cremonese a consolidare il proprio vantaggio nel primo tempo, mettendo a dura prova la difesa del Palermo. Il gol di Castagnetti non solo ha evidenziato la sua abilità tecnica, ma ha anche contribuito a plasmare il corso della partita. Nonostante il Palermo sia riuscito a segnare un gol nel primo tempo, la Cremonese ha dimostrato di avere la meglio finora. Gli appassionati possono aspettarsi una seconda metà di partita altrettanto avvincente, con entrambe le squadre che cercheranno di mettere a segno ulteriori colpi vincenti.

Video/ Como Palermo (3-3) gol e highlights: pari pirotecnico tra gol e ribaltoni! (Serie B, 23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PALERMO CREMONESE, IL SECONDO TEMPO

Palermo e Cremonese hanno mantenuto l’atmosfera intensa della partita, con il risultato attuale di 1-2 in favore della Cremonese. Tuttavia, la squadra ospite ha subito una sfortuna quando un gol di Coda è stato annullato per fuorigioco. Il momento di eccitazione è stato generato da un’azione di Coda che sembrava aver siglato il terzo gol per la Cremonese. Tuttavia, la gioia è stata spezzata quando l’arbitro ha deciso di annullare il gol, ritenendo che il giocatore fosse in posizione di fuorigioco al momento del passaggio decisivo. Questa decisione ha suscitato discussioni e reazioni da parte dei giocatori e dei tifosi, creando un clima ancora più carico di tensione sul campo. La Cremonese, nonostante l’occasione annullata, mantiene comunque la leadership con il punteggio attuale. La partita continua a essere combattuta, con entrambe le squadre determinate a cercare il successo. Il Palermo cercherà di capitalizzare su questo momento e di ribaltare il risultato, mentre la Cremonese farà tutto il possibile per difendere il proprio vantaggio.

Video/ Cremonese Modena (4-0) gol e highlights: poker lombardo (23 dicembre 2023)

Palermo e Cremonese si è conclusa con un pareggio emozionante, terminando con un risultato finale di 2-2 . Il pareggio è stato agguantato dalla Cremonese al 75º minuto grazie alla rete di Di Francesco. La partita è stata caratterizzata da momenti di grande intensità e azione, con entrambe le squadre che hanno lottato duramente per ottenere il massimo risultato possibile. La Cremonese è riuscita a reagire al ritorno di Palermo, e il gol di Di Francesco è stato cruciale per garantire un punto prezioso per la squadra ospite. Gli spettatori hanno assistito a una partita avvincente, con colpi di scena e emozioni fino all’ultimo minuto. Il pareggio riflette l’equilibrio delle forze in campo e la determinazione di entrambe le squadre nel perseguire la vittoria. Di Francesco, autore del gol del pareggio, sarà certamente elogiato per la sua importante contribuzione che ha permesso alla Cremonese di uscire dalla partita con un risultato positivo. La competizione è stata accesa, lasciando i tifosi con la speranza di vedere più partite avvincenti nel futuro.

PALERMO CREMONESE, IL TABELLINO

PALERMO: Pigliacelli M. (Portiere), Graves S. (dal 21′ st Buttaro A.), Nedelcearu I., Ceccaroni P., Lund K., Henderson L. (dal 14′ st Di Mariano F.), Gomes C. (dal 1′ st Stulac L.), Segre J., Di Francesco F., Brunori M. (dal 14′ st Soleri E.), Insigne R. (dal 37′ st Mancuso L.). A disposizione: Aurelio G., Desplanches S. (Portiere), Kanuric A. (Portiere), Mateju A., Valente N., Vasic A. Allenatore: Corini E..

CREMONESE: Jungdal A. (Portiere), Antov V., Ravanelli L., Bianchetti M., Ghiglione P. (dal 44′ st Quagliata G.), Collocolo M., Castagnetti M., Majer Z. (dal 17′ st Abrego G.), Sernicola L., Vazquez F. (dal 45′ st Okereke D.), Coda M. (dal 17′ st Afena-Gyan F.). A disposizione: Ciofani D., Lochoshvili L., Saro G. (Portiere), Sekulov N., Tsadjout F., Tuia A., Valzania L., Zanimacchia L. Allenatore: Stroppa G..

RETI: al 20′ pt Nedelcearu I. (Palermo) , al 27′ st Di Francesco F. (Palermo) , al 45’+7 st Stulac L. (Palermo) al 7′ pt Ghiglione P. (Cremonese) , al 32′ pt Castagnetti M. (Cremonese) .

AMMONIZIONI: al 40′ pt Graves S. (Palermo), al 45’+4 st Ceccaroni P. (Palermo) al 6′ pt Majer Z. (Cremonese), al 45’+4 st Okereke D. (Cremonese).

GOL ANNULATI: al 9′ st Coda M. per fuorigioco (Cremonese).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PALERMO CREMONESE













© RIPRODUZIONE RISERVATA