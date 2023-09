Video/ Palermo Feralpisalò (risultato 3-0) gol e highlights. Dominio rosanero (Serie B 4^ giornata)

Palermo senza problemi, applausi al “Barbera” per i rosanero contro la Feralpisalò. Il Palermo ha iniziato bene la partita, con un affondo di Brunori che ha costretto Pizzignacco a una pronta uscita difensiva già al 6′. Al 10′, Segre ha sfiorato il gol con una conclusione ravvicinata, mentre Brunori e Insigne hanno cercato di segnare senza successo poco dopo. Tuttavia, il Palermo è riuscito a trovare il vantaggio poco dopo con un superbo tiro di sinistro di Roberto Insigne al 15′, che ha colpito il palo prima di finire in rete. Il Palermo è stato chiaramente il dominatore della partita in questa fase. Al 34′, il Palermo ha avuto un’ottima opportunità per segnare il secondo gol con un errore di Ceppitelli che ha permesso a Brunori di avanzare, ma quest’ultimo non è riuscito a superare Pizzignacco. Al 37′, la Feralpisalò ha cercato di reagire con una potente conclusione mancina che ha mancato il bersaglio per pochi centimetri. All’41′, Corini ha effettuato una sostituzione forzata, inserendo Valente al posto dell’autore del gol del vantaggio, Insigne, a causa di un problema all’adduttore. Il primo tempo si è concluso con il Palermo in vantaggio di 1-0.

Il Palermo ha raddoppiato all’inizio del secondo tempo con una rete di Stulac al 2′, servito da Segre che aveva sfruttato un errore nel rinvio di Pizzignacco. Valente e Bacchetti sono stati ammoniti, e al 11′, Segre ha sfiorato il terzo gol per il Palermo. Successivamente, nella Feralpisalò, Hergheligiu è subentrato a Bacchetti. Il Palermo ha apportato alcune modifiche al suo schieramento, sostituendo Di Molfetta con Felici e inserendo Vasic e Lund al posto di Aurelio e Henderson al 17′. Con il doppio vantaggio, il Palermo sembrava avere il controllo della partita nella fase centrale della ripresa. Il Palermo ha siglato il terzo gol al 40‘ del secondo tempo con una rete di Di Francesco, che ha dialogato perfettamente con Soleri. La partita si è conclusa 3-0 a favore del Palermo, che ha dimostrato grande fluidità e controllo per l’intera durata dell’incontro. Al contrario, la Feralpisalò ha subito un’altra sconfitta, evidenziando le difficoltà legate alla transizione verso il campionato di Serie B.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Eugenio Corini ha visto un Palermo maturo e determinato: “La prestazione è stata importante e di livello, abbiamo fatto gol e abbiamo messo in campo lo spirito e l’atteggiamento corretti: questo accresce il nostro livello di autostima. 6 gol e 6 marcatori? Un dato importante, sappiamo che se andiamo dentro con cattiveria possiamo fare male e questo tipo di gioco può anche divertire i tifosi, oltre ovviamente a darci le giuste soddisfazioni a livello di risultati. L’importante è confermare questo approccio, comprendendo che ogni partita in Serie B porta delle grandi complessità. Brunori a secco? Per me ha fatto gol a Bari, ancora non sappiamo se quello era fuorigioco o meno”.

Troppe ingenuità da parte della Feralpisalò secondo il tecnico Stefano Vecchi: “Non è questione di modulo, ci siamo fatti gol da soli, non è tattica, sarebbe troppo semplicistico. Se ci mettono due palloni sopra la linea difensiva non c’è modulo che tenga. In questo momento c’è troppa differenza tecnica, ma non siamo questi qua, troppi giocatori sono sotto il proprio livello. Chiaramente è una categoria superiore ma c’è chi non sta rendendo per quello che dovrebbe, le ultime due gare sono clamorosamente negative, un divario troppo ampio per quello che dovrebbe essere“.

