VIDEO PALERMO FROSINONE (2-0): ROSANERO AI PLAYOFF

Nella 38esima giornata e, in modo inusuale, penultima giornata di Serie B va in scena anche il video Palermo Frosinone tra due squadre che si stanno giocando tutto in questo finale di stagione. Davanti ad un Barbera suggestivo, la partita inizia con ritmi bassi ma con il possesso in favore dei padroni di casa che cercano di aprire gli spazi in questo modo. La prima occasione è proprio in favore dei padroni di casa che creano un’azione manovrata in grado di portare al tiro Brunori.

DIRETTA/ Palermo Frosinone (risultato 2-0): Brunori manda i rosanero ai playoff (Serie B, 9 maggio 2025)

Il numero 9 non riesce a calciare verso la porta ma la deviazione consegna il pallone a Di Francesco che prova una rovesciata senza grandi risultati. Intorno al 12′, però, la grande occasione capita sui piedi di Ghedjemis che fa tutto da solo e ci prova da fuori area con un mancino sul secondo palo che non trova lo specchio della porta per pochi centimetri.

Video Cesena Palermo (2-1)/ Gol e highlights: rete decisiva per l'ex di turno Saric! (Serie B, 4 maggio 2025)

Per trovare il primo gol del match bisogna aspettare fino alla mezz’ora e osservare una grande giocata personale di Brunori che sfrutta la passività della difesa dei ciociari per condurre palla fino al limite dell’area e calciare a giro sul secondo palo per superare Cerofolini. La risposta del Frosinone è affidata ad un’interessante azione manovrata che viene chiusa da un grande anticipo di Nikolau capace di anticipare Ghedjemis pronto a colpire a botta sicura.

Il secondo tempo del video Palermo Frosinone offre una partita sicuramente più godibile e si sblocca dopo soli due minuti con la doppietta di Brunori. L’azione nasce da una percussione dalla sinistra di Di Francesco che apre sulla fascia dove Gomes arriva in velocità e consegna il pallone con il mancino a Brunori che deve solo appoggiare in rete. Al 60′ è ancora Brunori ad essere protagonista con un tentativo da centrocampo che finisce all’incrocio ma viene salvato da Cerofolini in corner.

Video Frosinone Cittadella (1-1)/ Gol e highlights: errore madornale per i ciociari (Serie B)

Pochi minuti dopo è il Frosinone ad avere una grande occasione con Pecorino che sfrutta un errore di Baniya per andare a tu per tu con Audero. L’esperienza del portiere del Palermo, però, salva il risultato e lo porta ad uscire forte per fermare l’azione dei ciociari. Al 75′ è Kvernadeze ad accendere il Frosinone con una destro a giro da fuori area che si stampa sul palo e viene insaccato da Partipilo in posizione di fuorigioco. Gli ultimi minuti di gioco sono di amministrazione del Palermo che subisce un gol da Ambrosino ma tutto viene annullato per un fallo di Pecorino su Audero in uscita.

VIDEO PALERMO FROSINONE (2-0): GOL E HIGHLIGHTS