Video Palermo Modena (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara valida per l'ottavo turno della Serie B 2025/2026.
VIDEO PALERMO MODENA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Renzo Barbera il Modena riacciuffa il Palermo chiudendo il loro incontro con un pari per 1 a 1. Nel primo tempo le cose sembrano mettersi da subito in salita per i gialloblu quando si vedono costretti a ricorrere alla prima sostituzione già all’8′ cambiando Tonoli con Dellavalle a causa di un infortunio.
Tuttavia, è proprio il Modena a proporsi poi pericolosamente in zona offensiva con Gliozzi che manca l’appuntamento con la sfera sul più bello all’11’. I Canarini continuano a spingere tramite gli spunti di Sersanti, bloccato da Joronen, al 13′ ed i rosanero si affacciano invece in avanti per la prima volta al quarto d’ora con un’iniziativa di Diakite.
Ci pensa però Segre, favorito da un rimpallo, a spezzare l’equilibrio siglando il gol del vantaggio siciliano al 28′ ed il suo compagno Brunori manca il bis al 43′. Nel secondo tempo la squadra allenata dal tecnico Sottil riparte come aveva iniziato l’incontro e si porta quindi in attacco già al 54′ quando Gliozzi obbliga il portiere avversario Joronen ad intervenire con un insidioso colpo di testa.
Nelle ultime fasi della gara Joronen tiene momentaneamente inviolata la propria porta evitando il peggio sulla giocata di Pyyhtia al 75′ sebbene il suo compagno Bereszynski firmi lo sfortunato autogol che chiude i conti al 76′. Inutili appunto i tentativi successivi di Ceccaroni all’80’, Le Douaron all’81’ e Mendes all’83’.
Questo pareggio maturato nell’ottava giornata della Serie B 2025/2026 conferma il Modena, adesso a quota 18 grazie al punto ottenuto lontano dalle mura amiche, in vetta alla classifica. Il risultato finale ha invece un po’ il sapore di una beffa per il Palermo che sale infatti a sedici punti rimanendo però in seconda posizione proprio alle spalle dei rivali di turno.