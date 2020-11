Video/ Palermo Potenza (1-0): highlights e gol. Siciliani avanti con Luperini

VIDEO PALERMO-POTENZA (1-0): LA SINTESI

Allo Stadio Renzo Barbera il Palermo supera quasi in extremis il Potenza per 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono senza dubbio i padroni di casa guidati dal tecnico Boscaglia a prendere in mano le redini del match mantenendo abilmente il possesso del pallone, così da concedere poco o nulla agli avversari per orchestrare la loro manovra. I rosanero riescono inoltre a rendersi pericolosi per primi intorno al 12′, quando Floriano non trova alcun compagno sul traversone interessante da lui proposto con l’aiuto di Crivello. I minuti passano sul cronometro e le Aquile non approfittano di un’altra buona opportunità al 19′, quando Kanoute manca la deviazione sul suggerimento di Floriano. I Leoni replicano quindi al 31′ con un colpo di testa di Panico bloccato senza problemi da Pelagotti tra i pali e nel finale del primo tempo, precisamente al 41′, è Kanoute a fallire di nuovo l’appuntamento con il pallone al 44′ sulla deviazione di testa provata da Saraniti.

VIDEO PALERMO POTENZA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, cominciato con gli ingressi rispettivamente di Accardi al posto di Peretti da una parte e Sandri al posto di Volpe dall’altra, i padroni di casa continuano a spingere sull’acceleratore affacciandosi pericolosamente in zona offensiva ma mancando ancora una volta il gol sul più bello, come testimoniato dall’erroraccio alla battuta di Floriano al 53′. I rosanero collezionano poi altre tre importanti occasioni per passare in vantaggio con Silipo al 55′, trovando la parata in calcio d’angolo di Marcone, con Saraniti al 57′, mandando la sfera fuori dallo specchio, e con Odjer proprio al 60′, sfiorando la traversa. Nell’ultima parte dell’incontro, precisamente all’86’, è infine Luperini a decidere la partita andando a segno in modo da sfruttare al meglio l’assist vincente offertogli dal suo compagno Silipo, protagonista anche in precedenza. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paolo Bitonti, proveniente dalla sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Crivello e Lucca da un lato, Viteritti, Marcone e Ricci dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo recupero del secondo turno di campionato permettono al Palermo di salire a quota 12 nella classifica del girone C della Serie C staccando in questo modo proprio i diretti rivali di giornata del Potenza, rimasti appunto fermi a 9 punti.

IL TABELLINO

Palermo-Potenza 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 86′ Luperini(Pa).

PALERMO (4-2-3-1) – 1 Pelagotti; 29 Almici, 16 Peretti, 15 Marconi, 6 Crivello; 19 Odjer, 21 Broh; 20 Kanoute, 23 Rauti, 7 Floriano; 9 Saraniti. All.: Boscaglia. A disp.: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 4 Accardi, 8 Martin, 10 Silipo, 13 Lancini, 16 Peretti, 17 Lucca, 27 Luperini.

POTENZA (3-5-2) – 31 Marcone; 26 Di Somma, 15 Boldor, 7 Coccia; 2 Viteritti, 23 Coppola, 11 Compagnon, 8 Iuliano, 3 Panico; 10 Ricci, 24 Volpe. All.: Capuano. A disp.: 1 Santopadre, 12 Brescia, 4 Sandri, 5 Romei, 13 Lauro, 14 Iacullo, 19 Negro, 20 Fontana, 27 Spedalieri, 28 Lorusso.

Arbitro: Paolo Bitonti (sezione di Bologna).

Ammoniti: Viteritti(Po); Crivello(Pa); Marcone(Po); Lucca(Pa); Ricci(Po).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PALERMO POTENZA



© RIPRODUZIONE RISERVATA