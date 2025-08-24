Video Palermo Reggiana (risultato finale 2-1) gol e highlights della gara valida per la prima giornata della Serie B 2024/2025.

VIDEO PALERMO REGGIANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Renzo Barbera il Palermo non stecca la prima vincendo per 2 a 1 contro la Reggiana. Nel primo tempo i rosanero partono forte fallendo un’occasione con Ceccaroni di testa già verso il 6′ ed il gol firmato da Brunori viene poi invece annullato per una posizione di fuorigioco ravvisata su segnalazione del VAR all’8′.

I siciliani insistono con Gyasi al 24′ e vengono disinnescati dall’estremo difensore Motta al 33′ con un colpo di testa di Bani ed al 35′ su uno spunto di Ranocchia. Ci pensa quindi Pohjanpalo a spezzare l’equilibrio iniziale con il gol del vantaggio trovato al 38′ capitalizzando di testa l’assist offertogli dal compagno Pierozzi. In avvio di secondo tempo è sempre Motta il grande protagonista salvando gli emiliani su Brunori al 56′ e Pohjanpalo manca la doppietta sbattendo contro un difensore qualche attimo più tardi.

Nel finale Bertagnoli libera Tavsan che sigla la rete del pareggio per i granata al 61′, complice pure una deviazione decisiva di Bani. Tuttavia, Pierozzi raccoglie nel migliore dei modi il colpo di tacco di Segre ed insacca per il gol del raddoppio definitivo al 63′. I nuovi interventi di Motta su Ranocchia al 70′ e Segre al 72′ si rivelano poi vani per la Reggiana.

L’ambizioso Palermo guidato da mister Inzaghi si porta così subito a quota 3 nella classifica della Serie B 2025/2026. La Reggiana resta invece bloccata a zero e dovrà fare di meglio se vorrà puntare in alto nel prosieguo della stagione ufficialmente cominciata con questa prima giornata del campionato cadetto.

