GOL E HIGHLIGHTS NEL VIDEO PALERMO SASSUOLO: LA SINTESI

Allo Stadio Renzo Barbera il Palermo annichilisce la capolista Sassuolo vincendo per 5 a 3. Nel primo tempo i rosanero cominciano a prendere le misure con un tentativo impreciso di Pohjanpalo già all’8′ e gli emiliani non combinano di meglio con Volpato al 10′.

Proprio Pohjanpalo spezza l’equilibrio a favore dei suoi con il gol siglato al 18′ tramite un colpo di testa vincente approfittando del calcio d’angolo battuto da Blin e propizia pure l’autorete di Toljan, maturata su cross di Segre, valevole per il raddoppio quasi immediato al 26′. La squadra del tecnico Grosso non batte Audero su iniziativa di Mulattieri al 36′ e Ghion non è più preciso poi di testa al 39′ finendo così con il subire il terzo gol palermitano ancora ad opera di Pohjanpalo al 45’+1′.

Nel secondo tempo i neroverdi sembrano ripartire con il piglio giusto ma nè Berardi al 47′ nè Boloca al 51′ superano il solito Audero. Lo spunto di Pierozzi al 52′ è il preludio al poker di Segre, ispirato da Pohjanpalo, al 54′. Nel finale mister Dionisi rimpiazza l’infortunato Ceccaroni con Di Mariano al 68′ ed il Sassuolo approfitta della nuova situazione d’assestamento degli avversari per ridurre le distanze con le reti firmate da Pierini, liberato da Boloca, al 73′ e Moro, aiutato da Lipani, al 75′.

Lo scantenato Pohjanpalo completa la tripletta personale valevole per la cinquina di testa sull’angolo calciato da Ranocchia all’81’ e Obiang cerca vanamente di alimentare le speranze dei suoi con un altro gol all’84’ realizzato su passaggio di Pierini. Il successo di questa trentaduesima giornata di campionato spinge il Palermo a quota 45 nella classifica della Serie B stagione 2024/2025. Il Sassuolo mantiene la vetta della graduatoria ma non migliora invece i suoi 72 punti già conquistati prima di questo turno.

