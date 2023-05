Video/ Palermo Spal (2-1) gol e highlights: rosanero in piena zona play-off

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PALERMO SPAL: ROSANERO ALLE STELLE!

Il Palermo supera la Spal al Renzo Barbera grazie all’autogol di Meccariello e Brunori. La compagine estense ha accorciato le distanze con Varnier di testa. Con questa vittoria i rosanero sono in piena zona play-off mentre la Spal è ad un passo dalla retrocessione. Andiamo a rivivere le azioni salienti del match. Tutino scende sulla sinistra e serve Segre, tiro al volo con Alfonso bravo nel respingere la minaccia. Palermo che ha iniziato subito ad attaccare, i rosanero puntano alla zona play-off. Fiordaliso in mezzo, Moncini devia per la facile parata di Pigliacelli. Tutino per Brunori che controlla e scarica per Verre, il tiro viene deviato dalla difesa avversaria.

Diretta/ Palermo Spal (risultato finale 2-1): rosanero in zona play-off

Si ferma Fiordaliso, vediamo se riuscirà a continuare. Verre prova a servire Tutino, ottimo l’intervento di Varnier. Siamo giunti a metà della prima frazione di gioco, non si sblocca il match. Brunori! La sblocca il Palermo! Sul tiro di Brunori c’è una deviazione di Meccariello che potrebbe essere decisiva. Azione personale di Sala che serve Brunori, tiro con il sinistro di quest’ultimo, Meccariello prova a salvare in scivolata ma la mette nella propria porta. Brunori! Raddoppia il Palermo! Nedelcearu calcia al volo, Alfonso compie un grande intervento, Brunori di testa la mette a porta vuota. Grandissima giocata di Brunori su Meccariello, palla a Tutino che da due passi spreca in maniera incredibile la palla del tre a zero. Spal in grandissima difficoltà. Termina la prima frazione di gara.

Diretta/ Como Palermo (risultato finale 1-1): un'occasione mancata da entrambe!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PALERMO SPAL, SECONDO TEMPO: LA CHIUDE VARNIER!

Varnier ci prova di testa da angolo, palla fuori di poco. Varnier! La riapre la Spal! Fetfatzidis la mette in mezzo, Varnier sul primo palo anticipa gli avversari e la mette in rete. Spal che ora ci crede e continua ad attaccare, Palermo che pensa a difendersi. Siamo a metà della seconda frazione di gioco, una fase caldissima del match.

Ottima occasione per Peda che di testa non trova la porta. Dieci minuti alla fine, attacca a testa bassa la Spal. Pochi minuti alla fine, il Palermo difende il prezioso vantaggio che significherebbe entrare in piena zona play-off. Cinque i minuti di recupero. Spal che prova lanci da dietro, chiude bene la difesa dei padroni di casa. Termina il match, vince il Palermo.

Video/ SPAL Perugia (1-1) gol e highlights: un calcio di rigore decide la partita

VIDEO GOL, IL TABELLINO DI PALERMO SPAL

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi (86′ Bettella); Buttaro, Segre, Gomes, Verre (76′ Broh), Sala (68′ Aurelio); Brunori (76′ Vido), Tutino (68′ Soleri). A disp.: Massolo, Grotta, Graves, Masciangelo, Orihuela, Valente, Damiani. All. Corini.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Fiordaliso, Varnier (77′ Peda), Meccariello, Tripaldelli (46′ Dalle Mura); Contiliano, Prati, Maistro (77′ Puletto); Rauti (84′ La Mantia); Moncini, Rabbi (46′ Fetfatzidis). A disp.: Pomini, Brazao, Celia, Parravicini, Murgia, Tunjov, Rossi. All. Oddo.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna (Mastrodonato-Politi).

MARCATORI: 29′ aut. Meccariello, 35′ Brunori, 66′ Varnier

NOTE: Ammoniti: Brunori, Marconi (P), Rauti, Puletto (S)

© RIPRODUZIONE RISERVATA