Video/ Palermo Venezia (0-1) gol ed highlights: crollano i rosanero al Renzo Barbera

Video Palermo Venezia che sorride quasi totalmente alla formazione ospite in completo dominio del match. Inizio niente male del Palermo con Di Mariano, su tutti, ispirati ma chiude bene la formazione ospite. Venezia che ha la prima occasione con Crnigoj che scarica verso Pigliacelli ma palla fuori. Ci riprova ancora il Venezia poco dopo con Tessman dopo il pallone perso da Broh al limite dell’area di rigore. Palermo che sembrerebbe tornare in partita ma non è così, perché il Venezia torna in partita e mette in difficoltà i rosanero con diverse occasioni che vedono Mirko Pigliacelli compiere miracoli su miracoli con le parate su Crnigoj, su scivolone di Mateju, e poi soprattutto su Johnsen con una parata spettacolare con i piedi. Super Venezia che sta dominando al Renzo Barbera.

Succede di tutto nel secondo tempo di Palermo Venezia. Brunori si ritrova contro Joronen e prova a saltarlo. Cartellino giallo per il portiere e calcio di rigore del Palermo. Controllo Var e rigore levato per il Palermo. Trova la rete invece il Venezia con il rimpallo fortunoso che va a favorire l’inserimento di Pohjanpalo che non sbaglia e fa 0-1. Può rispondere immediatamente il Palermo con il calcio di rigore ottenuto dopo un tocco di mano ma Brunori spreca sbagliando il secondo calcio di rigore della stagione, calciando alto anche la ribattuta. Assedio Palermo che trova anche il pari con la rete di Bettella sotto misura con un tiro fortissimo ma interviene il var e dopo diversi minuti dichiara irregolare il gol del Palermo per una posizione di fuorigioco di Edoardo Soleri, entrato nel secondo tempo. Vince il Venezia e Palermo che si ritrova in una crisi sempre più nera.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella (90′ Devetak), Sala (76′ Soleri); Segre (82′ Damiani), Gomes (82′ Stulac), Broh (76′ Floriano); Valente, Brunori, Di Mariano. A disp.: Massolo, Peretti, Accardi, Pierozzi, Lancini, Crivello, Vido. All. Corini.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Wisniewski, Ceppitelli, Ceccaroni; Zampano, Crnigoj (60′ Cheryshev, 71′ Busio), Andersen, Tessmann, Candela (80′ Ullmann); Johnsen (80′ Pierini), Pohjanpalo (80′ Novakovich). A disp.: Bertinato, Sperandio, St Clair, Modolo, Svoboda, Zabala, Fiordilino. All. Vanoli.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo (Di Gioia-Lombardo).

MARCATORI: 65′ Pohjanpalo.

AMMONITI: Tessmann e Novakovich.













