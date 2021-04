Video/ Palermo Vibonese (0-0) gli highlights. Nessun gol al Renzo Barbera

VIDEO PALERMO-VIBONESE (0-0): LA SINTESI

Allo Stadio Renzo Barbera le squadre di Palermo e Vibonese si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati dal tecnico Roselli a provare a spezzare l’equilibrio al 3′ con Luperini, il cui colpo di testa è finito a lato dello specchio della porta avversaria. Il ritmo della sfida appare abbastanza sostenuto da parte di entrambe le compagini che non registrano comunque ulteriori azioni realmente degne di nota. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu mancano una buona chance con un tiro di Spina parato dal portiere palermitano al 22′. Gli spunti non mancano per cambiare la situazione ma i rosanero non capitalizzano un colpo di testa impreciso di Rauti al 33′. Nel secondo tempo i calabresi ci provano con Spina ma le Aquile non sono da meno e collezionano diverse occasioni importanti con Rauti al 50′, con Mengoni e Santana al 52′ e poi pure con Marong al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro il subentrato Mengoni evita il peggio all’88’ su Floriano, anche lui inserito a sfida in corso, così come il suo collega Pelagotti salva nel recupero al 90’+3′ su La Ragione. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Emmanuele, proveniente dalla sezione di Pisa, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Somma ed Accardi da un lato, Ciotti dall’altro. Il punto conquistato in questo trentacinquesimo turno di campionato permette rispettivamente al Palermo di salire a quota 43 ed alla Vibonese di portarsi a 32 punti nella classifica del girone C della Serie C.

IL TABELLINO

Palermo-Vibonese 0 a 0

PALERMO (3-4-2-1) – Pelagotti; Marong, Palazzi, Somma; Almici, Luperini, De Rose, Valente; Silipo, Santana, Rauti. A disp.: Fallani, Doda, Corrado, Accardi, Crivello, Floriano, Martin, Lancini, Peretti, Odjer, Kanoute, Broh. All.: Giacomo Filippi.

VIBONESE (3-5-2) – Marson; Bachini, Sciacca, Vergara; Ciotti, Statella, Pugliese, Cattaneo, Mahrous; Spina, Parigi. A disp.: Mengoni, Redolfi, La Ragione, Falla, Tumbarello, Di Santo, Laaribi, Alvaro, Mancino, Fomov, Schirone. All.: Giorgio Roselli.

Arbitro: Marco Emmanuele (sezione di Pisa).

Ammoniti: 78′ Somma(P); 80′ Ciotti(V); 90’+4′ Accardi(P).

