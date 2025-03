Video Panathinaikos Fiorentina che termina con la vittoria dei padroni di casa con il risultato finale di 3-2. Partono subito bene i greci con il doppio vantaggio che porta la firma di Swiderski e Maksimovic. Da rivedere il portiere Terracciano. La Fiorentina accusa il colpo ma risponde in grande stile con sugli scudi un ottimo Gosens. L’ex atalantino scodella in mezzo per il colpo di testa di Beltran che riapre la partita e successivamente scarica per Fagioli che batte il portiere. Agguantato il pareggio la formazione Viola trova anche il modo di realizzare il tris ma la posizione di fuorigioco annulla la gioia di Moreno.

Secondo tempo che si apre con tanto equilibrio, ritmi più bassi rispetto alla prima frazione. Gioca bene il Panathinaikos e trova il modo di portarsi in avanti firmando la rete del 3-2, con l’ex Sassuolo Djuricic protagonista. Il trequartista serbo serve Tete che batte il portiere firmando il successo. Nel finale Kean va vicinissimo al pareggio ma niente da fare con i greci che si chiudono in difesa. Al termine di ben otto minuti recupero e un palo colpito da Djuricic, finisce la partita con la vittoria del Panathinaikos.

VIDEO PANATHINAIKOS FIORENTINA: GOL E HIGHLIGHTS