Video papera Pepe Reina/ Genoa Milan: punizione Schone, errore del portiere ed è gol

Problemi per Donnarumma nel riscaldamento di Genoa-Milan, chance per Pepe Reina. Ma il portiere spagnolo non sfrutta al meglio l’occasione ricevuta da Giampaolo. È stato infatti protagonista di una papera che sta già facendo il giro dei social. Al 41′ Schone calcia una punizione centrale, senza pretese. Reina, forse troppo sicuro di sé, non riesce a trattenere la palla, che quindi scivola clamorosamente in rete tra lo stupore di tutti. Un errore clamoroso del portiere rossonero, che si è messo le mani sul volto per esprimere tutto il suo disappunto. Ma in quel gesto c’è anche tutta la consapevolezza di aver commesso un grave errore, che potrebbe costare caro al Milan in un momento così delicato della stagione. La traiettoria è particolare, a uscire verso il secondo palo, perché Schone la colpisce di esterno, ma non si può giustificare l’errore tecnico di Pepe Reina, che forse ha sottovalutato il tiro di Schone, uno specialista. In Europa il centrocampista è secondo solo a Lionel Messi.

VIDEO PAPERA PEPE REINA IN GENOA MILAN

Nessuna deviazione di Kessie, tiro centrale e Reina si abbassa sicuro di raccogliere la palla che però gli sfugge. Ma questa è del resto la fotografia del momento del Milan, di un atteggiamento che deve cambiare nel secondo tempo. Ma ora serve una reazione da parte del portiere rossonero, anche perché non sono ancora chiare le condizioni di Donnarumma. Il Milan si è mostrato preoccupato, sembra bloccato dal punto di vista mentale. Proprio Pepe Reina, con la sua esperienza, avrebbe potuto dare maturità ai compagni, invece è stato anche lui vittima di questo blocco mentale in cui sembra essere caduta la squadra. Ci si aspetta ora una reazione dallo stesso Reina. Dopo la rete i suoi compagni sono apparsi ancor più sfiduciati, lui invece ha provato a caricarsi dandosi dei pugni, alla ricerca di una reazione che però non può arrivare solo da lui. La pausa dell’intervallo potrebbe comunque servirgli per ritrovare quella serenità che non ha mostrato in campo.

Seriously Reina 😁 pic.twitter.com/YE2Vxnua9w — FOOTBALL FANS STUFF (@FFS_Transfer) October 5, 2019





