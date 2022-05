Video/ Parma Alessandria (2-2) gol e highlights: Pierozzi decide tutto (Serie B)

VIDEO PARMA ALESSANDRIA (2-2): SUCCEDE DI TUTTO!

Tra Parma e Alessandria, gara della 37esima giornata di Serie B, finisce 2 a 2. A segnare la rete in grado di sbloccare la partita e portare avanti gli ospiti, Palombi. Dopo un veloce check al VAR, il gol dell’Alessandria viene convalidato. Una rete arrivata dopo un’azione molto confusa: con un filtrante, gli ospiti riescono ad insinuarsi in area, cogliendo impreparata la difesa del Parma. Il tentativo in scivolata di Circati fa sì che la palla arrivi Palombi, che non può far altro che mettere in rete la palla dell’1 a 0 per i suoi. Il Parma riesce ad agguantare il pareggio al 45′, pochi istanti prima del break. Rete che arriva sugli sviluppi di un buon cross in area di Oosterwolde per Circati: questo serve di sponda in area Cobbaut che la mette in porta, nonostante fino a quel momento i padroni di casa non fossero stati particolarmente reattivi.

Probabili formazioni Juventus Venezia/ Quote, il duello tra Mortata e Aramu

VIDEO PARMA ALESSANDRIA: PIEROZZI PER IL PARI DEFINITIVO

Nel secondo tempo di Parma Alessandria cambiano ancora gli equilibri. Dopo aver condotto gran parte della gara, gli ospiti si trovano sotto di fronte alla squadra di Iachini. Dopo il pareggio di Cobbaut al 45′ del primo tempo, al 58′ ecco anche il raddoppio firmato da Vazquez. Su corner di Bernabé, Parodi va a terra e la palla arriva al giocatore dei crociati che batte Pisseri. All’81’ però ecco il pari dell’Alessandria con il gol di Pierozzi. L’esterno, entrato in campo da poco, trova una bellissima rete per il suo primo gol in campionato, pesantissimo. Sul finale occasioni per entrambi i club, che però sfiorano solamente il vantaggio definitivo. Termina dunque 2 a 2 una gara combattutissima.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Mosse 35^ giornata: le scelte di Andreazzoli e Juric

VIDEO PARMA ALESSANDRIA (2-2): IL TABELLINO

PARMA-ALESSANDRIA 2-2

MARCATORI: 17′ pt Palombi, 45′ pt Cobbaut E., 13′ st Vazquez F., 36′ st Pierozzi

PARMA: Benedyczak A. (dal 32′ st Tutino G.), Bernabe A., Circati A., Cobbaut E., Coulibaly W. (dal 23′ st Rispoli A.), Del Prato E., Inglese R. (dal 1′ st Pandev G.), Juric S., Oosterwolde J. (dal 41′ st Zagaritis V.), Turk M. (Portiere), Vazquez F.. A disp. Bonny A. Y., Brunetta J., Camara D., Osorio Y., Pandev G., Piga A. (Portiere), Rispoli A., Simy, Sohm S., Tutino G., Valenti L., Zagaritis V. All. Iachini G.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ L'esordio di Andrea Soncin, diretta gol live score

ALESSANDRIA: Casarini F. (dal 32′ st Coccolo L.), Chiarello R. (dal 21′ st Fabbrini D.), Gori M. (dal 7′ st Ba A.), Lunetta G., Mantovani V. (dal 32′ st Corazza S.), Marconi M., Milanese T., Palombi S., Parodi L. (dal 22′ st Pierozzi E.), Pisseri M. (Portiere), Prestia G.. A disp. Ariaudo L., Ba A., Barilla A., Benedetti S., Cerofolini M. (Portiere), Coccolo L., Corazza S., Crisanto L. (Portiere), Di Gennaro M., Fabbrini D., Mustacchio M., Pierozzi E. All. Longo M.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PARMA ALESSANDRIA











© RIPRODUZIONE RISERVATA