VIDEO PARMA BOLOGNA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ennio Tardini il Parma del nuovo allenatore Chivu ha la meglio sul Bologna vincendo per 2 a 0 come vedremo nelle immagini del video Parma Bologna con i gol e gli highlights. In avvio primo tempo Suzuki non si lascia sorprendere dallo spunto di Ndoye al 3′ ma mister Chivu deve subito ricorrere ad una sostituzione a causa di un infortunio inserendo Estevez al posto di Bernabé già al 5′.

I crociati sbloccano il punteggio però soltanto al 37′ con il calcio di rigore trasformato da Bonny ed assegnato per un fallo di mano fischiato a Beukema. Nel secondo tempo i Felsinei tentano di combinare qualcosa di produttivo in apertura di ripresa ma in realtà sciupano un calcio di punizione al 48′ con Moro.

Nel finale sono i ducali ad assumere di nuovo il comando delle operazioni chiudendo anche i conti in maniera virtuale grazie alla rete del raddoppio siglata da Sohm, su assist del subentrato Man, al 79′. Proprio lo stesso Man, nel recupero al 90’+2′, va poi vicino all’eventuale gol del tris.

VIDEO PARMA BOLOGNA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS