Video/ Parma Cagliari (1-3): highlights e gol, prima gioia per Maran (Serie A)

Nel video di Parma Cagliari analizziamo la vittoria della formazione isolana che, imponendosi per 3-1 al Tardini, si prende i primi punti nel campionato di Serie A 2019-2020. Nella terza giornata arriva invece lo stop dei ducali, che non riescono a confermare il successo di Udine e restano a quota 3 punti, agganciati dalla squadra di Rolando Maran; nel primo tempo, dopo un palo colpito da Bruno Alves, lo scatto del Cagliari è arrivato grazie all’inusuale doppietta di Luca Ceppitelli, difensore centrale trasformatosi per una volta in bomber e capace di portare la squadra ospite sul doppio vantaggio. Nella ripresa Antonino Barillà ha riaperto i conti, chiusi a 13 minuti dal termine dal primo gol di Giovanni Simeone con la maglia del Cagliari; Var grande protagonista nel secondo tempo quando ha cancellato due gol (uno per parte, di Bruno Alves e Joao Pedro) e non ha concesso un rigore al Parma per un presunto fallo di mano di Klavan. Sorride dunque Maran, che finalmente muove la classifica e comincia a ottenere risposte dalla sua squadra; Parma rimandato; nella prossima giornata i gialloblu andranno sul campo della Lazio mentre il Cagliari se la vedrà contro il Genoa, alla Sardegna Arena, nell’anticipo del venerdì sera.

VIDEO PARMA CAGLIARI: LE DICHIARAZIONI

Per il video di Parma Cagliari riportiamo le parole di Rolando Maran dopo la bella e importante vittoria del Tardini: il tecnico degli isolani ha parlato della volontà dei suoi giocatori di fare una prestazione di questo tenore, e sostiene di aver preparato al meglio la sfida: “Sapevamo che con sacrificio avremmo potuto mettere in difficoltà le individualità importanti del Parma” ha dichiarato in conferenza stampa. Per l’allenatore del Cagliari il segreto è stato nel cambio di marcia avuto dalla squadra nel momento giusto: “Sono contento del piglio che abbiamo avuto, abbiamo vinto in trasferta segnando tre gol e questo è un dato importante”. Menzione comunque alla buona partita del Parma; con serenità Maran ammette che sarebbe potuta finire in un altro modo, ma che questo è il calcio. Chiosa finale sul Var che, come detto, nel secondo tempo è intervenuto più volte per dissipare dubbi su alcuni episodi e ha allungato il recupero addirittura a 12 minuti: “A volte faccio fatica a capire certe situazioni, ma penso che dobbiamo vivere la cosa in maniera serena e dobbiamo aiutarci tutti a farlo”.