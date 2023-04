Video/ Parma Cagliari (2-1) gol e highlights: Man decisivo! (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PARMA CAGLIARI (2-1): LA PARTITA

Il Parma soffre ma vince in rimonta grazie alla lunga panchina, ricca di qualità, al termine di questa gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie B. Allo stadio Ennio Tardini, sotto agli occhi del proprio pubblico, i crociati conquistano 3 punti importantissimi per la zona playoff. Nel primo tempo i padroni di casa partono forte, con Estevez che in più di un’occasione flirta con il vantaggio, senza trovare la via della rete, ma è il Cagliari a passare in vantaggio alla mezz’ora: prima palla giocabile per Lapadula, che sfugge attacca la profondità alla perfezione, si appoggia al proprio marcatore, salta Buffon e da posizione defilata segna la rete del vantaggio. Diciassette in campionato per il capocannoniere.

DIRETTA/ Parma Cagliari (risultato finale 2-1): i cambi risolvono il match!

Nel secondo tempo entrano Camara, Mihaila e Man, e la partita cambia totalmente con il passare dei minuti. Al 52esimo i sardi vanno vicini al raddoppio con Prelec anticipato sul più bello, ma al 59esimo arriva l’episodio decisivo: Vazquez di testa sfiora la rete, ma sull’incornata c’è un tocco di mano decisivo di Azzi. Rigore e conclusione glaciale del numero 10, che pareggia i conti. Gli emiliani prendono coraggio, aumentano i giri del motore, ed al 77esimo Man si inventa l’eurogol sotto al sette, dopo una serpentina che semina 4 avversari. Nel finale Mihaila prima si conquista il penalty e successivamente lo sbaglia con un cucchiaio esagerato. Nel recupero Pavoletti non riesce a battere Buffon, che blinda il 2-1.

DIRETTA/ Cagliari Frosinone (risultato finale 0-0): pareggio a reti bianche!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PARMA CAGLIARI (2-1): TABELLINO

PARMA: Buffon G., Del Prato E., Balogh B. (dal 27′ st Man D.), Cobbaut E., Ansaldi C. (dal 22′ st Coulibaly W.), Estevez N., Juric S. (dal 1′ st Camara D.), Zanimacchia L., Bernabe A., Benedyczak A. (dal 22′ st Mihaila V.), Vazquez F. (dal 42′ st Circati A.). A disposizione: Chichizola L., Corvi E., Camara D., Coulibaly W., Mihaila V., Man D., Circati A., Bonny A., Charpentier G., Inglese R., Sohm S., Zagaritis V. Allenatore: Pecchia F..

CAGLIARI: Radunovic B., Zappa G., Dossena A., Obert A., Azzi P. (dal 33′ st Barreca A.), Nandez N., Falco F. (dal 33′ st Pavoletti L.), Makoumbou A. (dal 38′ st Millico V.), Deiola A. (dal 23′ st Lella N.), Prelec N. (dal 22′ st Luvumbo Z.), Lapadula G.. A disposizione: Aresti S., Luvumbo Z., Lella N., Barreca A., Pavoletti L., Millico V., Altare G., Di Pardo A., Goldaniga E., Kourfalidis C., Rog M., Viola N. Allenatore: Ranieri C..

Diretta/ Sassuolo Cagliari Primavera (risultato finale 2-2): rimonta sarda per la X

Reti: al 18′ st Vazquez F. (Parma) , al 32′ st Man D. (Parma), al 32′ pt Lapadula G. (Cagliari) .

Ammonizioni: al 10′ pt Cobbaut E. (Parma), al 6′ st Ansaldi C. (Parma), al 8′ st Benedyczak A. (Parma), al 40′ st Mihaila V. (Parma), al 45’+4 st Coulibaly W. (Parma) al 4′ st Lapadula G. (Cagliari), al 17′ st Azzi P. (Cagliari), al 34′ st Luvumbo Z. (Cagliari), al 45’+3 st Zappa G. (Cagliari).

Rigori sbagliati: al 45’+2 st Mihaila V. (Parma).

© RIPRODUZIONE RISERVATA