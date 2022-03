Video/ Parma Cittadella (1-1) gol e highlights: Brunetta fallisce un rigore

VIDEO PARMA CITTADELLA 1-1

Parma e Cittadella si dividono la posta in palio grazie al rigore di Beretta e Juric, che sono gli highlights di spicco nel video Parma Cittadella 1-1. All’ultimo minuto del match Brunetta spreca il rigore della vittoria calciando sulla traversa. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. La prima occasione è per i padroni di casa con Man che viene servito da Vazquez, il suo tiro termina di poco fuori. Vazquez ricama calcio e imbecca per Simy che entra in area e spreca clamorosamente il vantaggio. L’ex Salernitana era da solo contro Kastrati. Lo spagnolo Bernabe ci prova con il sinistro ma trova una deviazione di un avversario.

Vazquez si mette in proprio dopo il triangolo con Man, l’argentino vede il suo tiro rimpallato. Antonucci fa da sponda per Cassandro che non inquadra lo specchio. Rigore per il Cittadella dopo revisione al VAR! Man commette fallo su Antonucci in area. Sulla sfera Beretta che prende il palo interno e poi trova il gol, Cittadella avanti sul Parma! Pochi minuti alla fine della prima frazione di gara, Cittadella sempre avanti. Laribi ci prova da fuori area ma non inquadra la porta. Termina la prima frazione di gara tra Parma e Cittadella, decide al momento il rigore di Beretta.

VIDEO PARMA CITTADELLA 1-1: SECONDO TEMPO

Vazquez scalcia da terra un avversario. Vazquez sta lottando a denti stretti per provare a riaprire il match ma il Parma appare spento. Del Fabro di testa coglie il palo! Cittadella ad un passo dal pareggio! Parma che continua ad attaccare, per ora, senza successo. Vazquez entra in area e calcia, Kastrati blocca il tentativo. Visentin sbraccia su Pandev e si prende il secondo giallo! Cittadella che proverà a resistere in dieci uomini fino alla fine.

Juric! Arriva al pareggio il Parma! Brunetta pesca il compagno di squadra da punizione, colpo di testa vincente. Parma che attacca ora a testa bassa per provare a vincerla. Brunetta la mette in mezzo su punizione e pesca Danilo che di testa appoggia per Kastrati e spreca la chance. Pandev ha l’occasione per vincerla ma colpisce il compagno di squadra Sits. Rigore per il Parma! Tocca di mano Beretta! Sulla sfera si presenta Brunetta che prende la traversa! Termina in parità il match tra Parma e Cittadella, i padroni di casa hanno sprecato un rigore all’ultimo minuto.

