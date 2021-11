Video/ Parma Cosenza (1-1) gol e highlights: Buffon salva i ducali (Serie B)

VIDEO PARMA COSENZA 1-1: GLI HIGHLIGHTS

Termina 1-1 Parma Cosenza. Nella gara valevole per la 13^ giornata di Serie B, i ducali e i lupi si dividono la posta in palio. Risultato che sta stretto al Cosenza per quanto fatto vedere in campo nel secondo tempo, con il Parma salvato da un Gianluigi Buffon in versione super, come possiamo vedere nel video degli highlights. La squadra di Enzo Maresca non riesce a riscattare la pesante sconfitta della scorsa giornata subita in casa del Lecce. Il Parma resta quindi a ridosso della zona retrocessione con 17 punti. Situazione di classifica simile per il Cosenza, che torna a far punti dopo due gare di fila perse. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match.

Diretta/ Parma Cosenza (risultato finale 1-1): Tiritiello risponde a Juric, è parità!

Nei minuti iniziali del primo tempo è il Parma a fare la partita, portandosi in vantaggio al primo affondo. Al 12′ Tutino serve in verticale Inglese, sponda per Juric che anticipa la difesa calabrese e fulmina Vigorito. Dopo circa mezz’ora condotta dai ducali, il Cosenza prova a reagire, non riuscendo però a concretizzare le azioni create. Nella ripresa, dopo un primo tentativo del Parma con Delprato al 48′, inizia il monologo del Cosenza. Al 53′ Buffon ipnotizza Caso e salva il risultato. Dopo un minuto ci prova ancora Caso con un tiro a giro che sfila di poco a lato. I lupi assaltano il Parma, ma i tentativi di Palmiero e Boultam hanno poca fortuna. Al 73′, Buffon salva su Gori deviandola in angolo. Sul corner seguente, Carraro trova Tiritiello in area, che di testa realizza il gol dell’1-1. Nel finale continua l’assedio del Cosenza, ma Caso e Gerbo non trovano il gol. Termina in parità.

Diretta/ Lecce Parma (risultato finale 4-0): giallorosso imprendibili, Maresca KO!

VIDEO PARMA COSENZA 1-1: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al termine di Parma Cosenza, finita con il risultato di 1-1, i tecnici delle due squadre hanno analizzato la partita in conferenza stampa. L’allenatore del Parma, Enzo Maresca ha dichiarato: “Nella prima mezz’ora di gara siamo stati simili alla partita contro il Vicenza. A fine primo tempo abbiamo provato ad aggiustare qualcosa, poi nel secondo siamo spariti. Siamo in difficoltà, ci sono diverse cose che non vanno. Oggi la responsabilità è la mia, ho provato a caricare troppo la gara”.

Il tecnico del Cosenza, Marco Zaffaroni è soddisfatto per la prestazione, ma rammaricato per il risultato. Queste le sue parole: “Abbiamo avuto un inizio un po’ così, subendo un gol probabilmente evitabile. Nel complesso siamo soddisfatti per l’ottima partita, c’è rammarico per l’ora successiva della partita in cui abbiamo sbagliato diverse occasioni da rete. Siamo riusciti comunque a rimetterla in piedi, è un risultato importante su un campo difficile che ci deve dare fiducia e consapevolezza”.

DIRETTA/ Cosenza Reggina (risultato finale 0-1) streaming: Montalto decide il derby

VIDEO PARMA COSENZA 1-1: IL TABELLINO

RETI: 12’ Juric (P), 73’ Tiritiello (C).

PARMA- Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut, Coulibaly; Brunetta (dal 58’ Schiattarella); Mihaila (dal 81’ Man), Vazquez, Juric, Tutino (dal 71’ Sohm); Inglese (dal 58 Beneck). A disp. Turk, Colombi, Balogh, Iacoponi, Osorio, Busi, Traore, Bonny. All. Enzo Maresca.

COSENZA – Vigorito; Venturi, Rigione, Tiritiello; Situm, Carraro, Palmiero (dall’87’ Gerbo), Vallocchia (dal 63′ Boultam), Anderson (dal 64′ Florenzi); Gori, Caso (dall’80’ Millico). A disp. Saracco, Matosevic, Corsi, Sy, Minelli, Pandolfi, Kristoffersen. All. Marco Zaffaroni.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PARMA COSENZA 1-1