Video/ Parma Fiorentina (risultato 0-0) highlights: poche emozioni al Tardini

Poco da raccontare in un pari a reti bianche allo stadio Ennio Tardini tra Parma e Fiorentina: i viola non sono riusciti a creare grandi pericoli, ma hanno comunque mantenuto per tutto il match il pallino del gioco. Prima incursione dei padroni di casa con Dragowski che si oppone coi pugni al 6′ a un insidioso tiro cross di Pezzella. Sempre coi pugni respinge Sepe, all’8′, su una potente conclusione di Biraghi. All’11’ assolo di Ribery che si libera della guardia di Osorio ma non riesce a superare Sepe. Al 17′ Biraghi crossa per Kouamé, grande stacco di testa della punta ex Genoa che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta. La Fiorentina che ha potuto imporre il 72% di possesso palla, ma le conclusioni a rete sono arrivate col contagocce, soprattutto nella seconda metà della prima frazione di gioco. Ammonito al 42′ Ribery per una caduta in area con Osorio vicino, l’arbitro La Penna considera simulazione quella del francese. Per i Ducali inizio di secondo tempo con qualche preoccupazione, pericolosi i viola al 6′ con una gran botta di Biraghi respinta in angolo da Sepe. Al 10′ doppio cambio tra le fila del Parma, Hernani e Inglese lasciano spazio a Sohm e Karamoh. Il Parma inserisce due punte veloci per provare a tornare efficace sulle ripartenze, dopo un momento in cui il gioco dei gialloblu è apparso molto statico. Al 23′ ammonito Pezzella per un fallo su Venuti, poi il finale di partita è altrettanto avaro di emozioni: , ci ha provato Castrovilli al 37′ con una conclusione neutralizzata da Sepe, quindi nel finale una grande incursione di Lirola ha trovato l’opposizione di Bruno Alves, bravo nell’anticipo e provvidenziale nell’evitare al Parma la sconfitta in extremis.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Fabio Liverani si prende un punto per un Parma non ancora brillante: “Stasera non direi schiacciati, è stato un possesso palla molto sterile, orizzontale che lascia il tempo che trova. Non abbiamo subito nulla tranne un calcio di punizione e abbiamo avuto quelle 3/4 ripartenze in cui potevamo fare male. E’ evidente che in questo momento avendo davanti un po’ la coperta corta, perché ricordo che Inglese nel 2020 ha giocato 2 partite e Cornelius era fuori, noi obiettivamente non avevamo potenziale per cambiare durante la gara. Un pareggio credo giusto, con la squadra che cresce di compattezza e di autostima e recuperando giocatori dal Covid, che non si sono mai allenati, credo che questa squadra piano piano potrà giocare anche in maniera diversa, creando di più“. Secondo Giuseppe Iachini, la Fiorentina può crescere ancora molto: “Cosa non va in questa Fiorentina? Lo scorso anno sono arrivato che eravamo quartultimi e siamo arrivati decimi, quest’anno siamo ripartiti bene contro Torino e Inter, poi abbiamo avuto qualche problema con il virus, qualche ragazzo è arrivato all’ultimo e tutto fa sì che abbiamo perso qualche punto per strada. Non abbiamo potuto lavorare molto insieme. Oggi non posso rimproverare nulla ai ragazzi, abbiamo giocato contro una squadra che si è chiusa molto e dovevamo cercare la giocata in velocità, a quel punto sarebbero stati costretti ad aprirsi. Peccato perché non siamo riusciti a sbloccarla senza concedere nullo a una squadra che ha Inglese e Gervinho e che ha fatto soffrire molto l’Inter una settimana fa. Dobbiamo continuare a lavorare, oggi la squadra ha fatto una partita d’impegno e onorando la partita”.

