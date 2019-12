Video/ Parma Frosinone (2-1): highlights e gol. Decisivo Hernani al 92′!

Si è chiusa con un brivido e solo dopo il 90’ in favore dei ducali la sfida per il quarto turno della Coppa Italia ieri al Tardini: come si vede nel video di Parma Frosinone infatti, per la squadra di D’Aversa è servita la rete segnata solo al 92’ da Hernani per strappare una vittoria quanto mai in bilico nel finale e dunque trovare la qualificazione al prossimo turno della manifestazione. La partita a cui abbiamo assistito ieri sera dunque è stata quando mai tirata: al via sono i padroni di casa a mostrarsi più propositivi e non ci ha sorpreso il gol arrivato solo al 20’ del primo tempo di Siligardi. Sul finire del primo tempo sono ancora i ducali a spingere ma pure a sprecare le tante occasioni da gol create. Stesso discorso vale per la ripresa: dopo l’intervallo sono sempre i ducali a creare tanto ma a sprecare altrettanto: ne ha dunque approfittato il Frosinone che ha trovato il pari al 71’ con il gol di Trotta (su assist di Eguelfi). Il finale della partita di Coppa Italia è da brivido e il rischio di continuare ai tempi supplementari altissimo: pure però al 882’ ci ha pensato Hernani con un calcio di rigore ben piazzato a sventare le paure del Parma e a portare i ducali al prossimo turno della Coppa Italia, dove affronteranno la Roma di Fonseca.

IL TABELLINO

Parma Frosinone 2-1 (1-0 pt)

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Gagliolo, Dermaku, Pezzella; Barillà (17’ st Kucka), Brugman, Hernani; Siligardi (45’ st Darmian), Adorante (27’ Kulusevski), Sprocati. A disposizione: Alastra, Corvi, Iacoponi, Darmian, Artistico, Balogh. Allenatore: D’Aversa.

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Salvi, Szyminski, Capuano (16’ st Brighenti); Paganini, Tribuzzi, Vitale, Haas, Eguelfi (44’ st Zampano); Matarese (23’ st Citro), Trotta. A disposizione: Bardi, Bastianello, Gori, Maiello, Dionisi, Beghetto, Ariaudo, Novakovich, Ciano. Allenatore: Nesta.

Arbitro: sig. Federico Dionisi de L’Aquila; assistenti sigg. Giovanni Baccini di Conegliano Veneto (Tv) e Fabio Schirru di Nichelino (To); Quarto uomo sig. Daniele Minelli di Varese.

Marcatore: 20’ pt Siligardi, 25’ st Trotta, 45’ st Hernani (rig).

Note: spettatori: 1.190 di cui 41 da Frosinone per un incasso di euro 13.354,00; angoli: 8-1 per il Parma; ammoniti: ; recuperi: 0’ pt; 4’ st

