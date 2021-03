Video/ Parma Genoa (1-2) gol e highlights: doppio Scamacca, Pellè non basta

Allo Stadio Ennio Tardini il Genoa supera in trasferta ed in rimonta il Parma per 2 a 1, ammiriamo gli highlights nel video Parma Genoa. Nelle fasi iniziali dell’incontro tutte e due le compagini sembrano commettere qualche errore di disattenzione come succede a Perin rinviando al 2′ per gli ospiti guidati da mister Ballardini o come accade pure a Czyborra, quando non arriva sul pallone complice l’intervento di Bani al 3′. I padroni di casa allenati dal tecinco D’Aversa riescono quindi a rendersi pericolosi verso il 7′ tramite l’occasione non capitalizzata a dovere da Man, il cui colpo di testa sul lancio di Kurtic è terminato ampiamente in curva. Lo stesso Man impegna poi seriamente Perin intorno al 10′ calciando dall’interno dell’area di rigore avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i ducali insistono nel loro intento di spezzare l’equilibrio iniziale fino a trovare il vantaggio al 16′ grazie alla rete messa a segno da Pellè, autore di una rovesciata spettacolare sul suggerimento offertogli dal suo compagno Kucka. I liguri patiscono l’episodio probabilmente anche sotto l’aspetto psicologico visto che non riescono a rispondere in maniera adeguata alla situazione sfavorevole venutasi a creare, senza andare oltre un cross di Zappacosta facile preda di Sepe al 30′. Nel finale della prima frazione di gioco i gialloblu non si accontentano di quanto ottenuto e vanno anzi a caccia dell’eventuale raddoppio con un colpo di testa di Kurtic, parato da Perin al 31′, e pure con Bani, mancando lo specchio della porta nello stesso modo al 44′. Intanto i rossoblu hanno provato a suonare la carica soprattutto attraverso il colpo di testa di Destro sul cross di Czyborra, mandando la sfera sul fondo al 40′. Nel recupero sul fronte opposto Karamoh viene fermato sul più bello da Criscito al 45’+1′.

Nel secondo tempo sono i padroni di casa, in maniera analoga rispetto a quanto accaduto nel corso della prima frazione di gioco, a cominciare apparentemente meglio la ripresa dato che è Kucka a mancare il bis al 47′ con un colpo di testa impreciso. Il Genoa ci crede e, anche per merito di un atteggiamento più offensivo in confronto a quello attuato in precedenza, trova il gol del pareggio verso il 50′ quando il neo entrato Scamacca insacca la sfera sul passaggio di Zappacosta. I ducali non ci stanno e tentano di tornare avanti al 54′ con un tiro di Kucka che non batte Perin. Nell’ultima parte dell’incontro è di nuovo Scamacca ad andare a segno siglando la doppietta personale con un tiro da fuori area su passaggio di Pjaca al 69′, sfiorando pure la tripletta poi al 79′ con un colpo di testa ed è Perin a negare il pari a Man all’81’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Doveri, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per ben sette volte ammonendo rispettivamente Bani, Pezzella, Pellè e Brugman da un lato, Ballardini, Radovanovic e Biraschi dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventottesimo turno di campionato permettono al Genoa di salire a quota 31 nella classifica della Serie A mentre il Parma non si muove, rimanendo fermo con i suoi 19 punti.

VIDEO PARMA GENOA: IL TABELLINO

Parma-Genoa 1 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 16′ Pellè(P); 50′, 69′ Scamacca(G).

Assist: 16′ Kucka(P); 50′ Zappacosta(G); 69′ Pjaca(G).

PARMA (4-3-3) – Sepe; Conti, Osorio, Bani(71′ Gagliolo), Pezzella(80′ Busi); Kucka, Brugman(79′ Hernani), Kurtic(79′ Zirkzee); Man, Pellè, Karamoh(64′ Mihaila). All.: D’Aversa.

GENOA (3-5-2) – Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc(89′ Rovella), Badelj, Strootman(68′ Biraschi); Czyborra(46′ Melegoni); Destro(64′ Behrami), Shomurodov(46′ Scamacca). All.: Ballardini.

Arbitro: Daniele Doveri (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 19′ Bani(P); 57′ Pezzella(P); 58′ Ballardini(G); 71′ Pellè(P); 72′ Radovanovic(G); 78′ Brugman(P); 84′ Biraschi(G).

