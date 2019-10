Video/ Parma Genoa (5-1): highlights e gol. Cornelius ne segna tre! (Serie A)

Allo Stadio Ennio Tardini il Parma supera il Genoa per 5 a 1. Nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa, nonostante il cambio forzato per infortunio di Inglese con Cornelius, tentano subito di prendere il controllo delle operazioni trovando però il gol del vantaggio soltato al 38′ grazie a Kucka, su assist da parte di Kulusevski. Ci pensa quindi proprio il subentrato Cornelius, al 42′, a firmare il raddoppio con un colpo di testa sulla punizione battuta da Scozzarella ed i ducali chiudono avanti per 3 a 0 all’intervallo di nuovo grazie a Cornelius, autore di una doppietta personale con l’aiuto di Gervinho nel recupero al 45’+1′. Nel secondo tempo il copione resta lo stesso, con i gialloblu che aumentano ulteriormente il distacco tramite la tripletta di Cornelius al 50′, segnata in questo caso su suggerimento nuovamente di Kulusevski. I gialloblu reagiscono accorciando momentaneamente le distanze al 52′ per merito di Pinamonti, assistito da Ghiglione. Nel finale è l’ottimo Kulusevski, capitalizzando un un retropassaggio sconsiderato da parte di Ankersen, a fermare il punteggio in modo definitivo al 79′. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono al Parma di salire a quota 12 nella classifica di Serie A mentre il Genoa non si muove, rimanendo fermo a 5 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge chiaramente come il Parma si sia meritato questa vittoria nonostante il Genoa abbia fatto suo il possesso palla con il 58%, supportato pure da un maggior numero di passaggi completati, ovvero 392 contro 249. I ducali si sono distiniti però in fase offensiva a fronte del 15 a 11 nelle conclusioni totali, delle quali 7 a 6 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Genoa è stata la squadra più scorretta a causa del 12 a 9 nel computo dei falli e l’arbitro Paolo Valeri, della sezione di Roma 2, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Scozzarella da un lato, Radovanovic e Kouame dall’altro.

IL TABELLINO

Parma-Genoa 5 a 1 (p.t. 3-0)

Reti: 38′ Kucka(P); 42′, 45’+1′, 50′ Cornelius(P); 52′ Pinamonti(G); 79′ Kulusevski(P).

Assist: 38′, 50′ Kulusevski(P); 42′ Scozzarella(P); 45’+1′ Gervinho(P); 52′ Ghiglione(G).

PARMA (4-3-3) Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku(76′ Pezzella), Gagliolo; Kucka, Scozzarella(62′ Hernani), Barillà; Kulusevski, Inglese(12′ Cornelius), Gervinho. All.: Roberto D’Aversa.

GENOA (3-5-2) I. Radu; Goldaniga(54′ Ankersen), C. Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Schone(71′ Jagiello), Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouamé, Pandev(46′ Pinamonti). All.: Aurelio Andreazzoli.

Arbitro: Paolo Valeri (Roma 2).

Ammoniti: 24′ Radovanovic(G); 28′ Scozzarella(P); 83′ Kouame(G).

