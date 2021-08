Video/ Parma Inter (0-2): highlights e gol. Brozovic e Vecino piegano i ducali

Il video di Parma Inter è dalle due facce per i tifosi nerazzurri. L’Inter supera il Parma in amichevole grazie alle reti siglate da Brozovic e Vecino. Sugli spalti proteste dei tifosi nerazzurri verso la società per l’imminente cessione di Lukaku al Chelsea. Andiamo a rivivere ora tutte le emozioni del match. Perisic la mette in mezzo, Osorio è bravo ad anticipare Lautaro Martinez. Ancora pericolosa l’Inter con Brozovic che pesca Lautaro Martinez, il colpo di testa dell’argentino non inquadra lo specchio.

Botta di Barella da fuori area, dal calcio d’angolo successivo arriva Satriano che non trova la porta. Perisic pesca Satriano, Colombi risponde bene. Abbiamo intanto superato il ventesimo minuto di gara e la sfida è ancora ferma sullo zero a zero. Meglio l’Inter fino ad ora specialmente con Perisic molto attivo dalla fascia di competenza. Per ora il match resta quindi ancorato sullo zero a zero. Ci prova due volte Lautaro Martinez, Balogh bravo in entrambe le occasioni. Bastoni serve Perisic che entra in area e trova la deviazione decisiva di Balogh. Satriano pesca Lautaro Martinez in area, dall’altezza del dischetto l’argentino centra Balogh. Colpo di testa a botta sicura di Skriniar, Colombi compie una grande parata e salva sul difensore slovacco. La prima frazione di gioco termina quindi a reti bianche. Meglio l’Inter rispetto al Parma con i nerazzurri pericolosi con Perisic, Lautaro Martinez, Satriano e Skriniar.

VIDEO PARMA INTER, IL SECONDO TEMPO

Sensi calcia dal limite dell’area ma la sua conclusione viene deviata in calcio d’angolo. Inter ad un passo dal vantaggio! Perisic pesca Barella che calcia con il sinistro ma trova il palo a negargli la gioia del gol. Brozovic calcia da fuori area ma trova la parata facile di Colombi. Brozovic! La sblocca due minuti dopo! Satriano serve Lautaro Martinez che viene chiuso da Colombi, caparbio l’argentino nel recuperare la sfera e servirla a Brozovic, con il destro trafigge Colombi. Inter quindi che si porta meritatamente in vantaggio dopo aver costruito parecchie azioni pericolose. Dimarco pesca Vecino con un cross millimetrico, l’uruguagio di testa trova il raddoppio. Satriano prova a mettere la sua firma di testa ma Colombi gli dice di no. Girandola di cambi quando mancano circa quindici minuti al termine. Dieci minuti al termine, girandola di cambi nelle due squadre. C’è anche spazio per il giovane Zanotti al posto di Darmian. Vazquez ci prova dalla distanza, la sfera termian fuori. Zanotti pesca Salcedo che di testa non trova la porta. Vidal si prende il giallo dopo un fallo su Schiattarella. Dimarco chiude tempestivamente su Busi evitando un gol fatto. Termina il match, decidono Brozovic e Vecino.

IL TABELLINO

PARMA-INTER 0-2

MARCATORI: 59′ Brozovic (I), 69′ Vecino (I).

PARMA (4-3-3): 1 Colombi; 2 Sohm, 3 Balogh, 4 Osorio, 5 Gagliolo; 10 Brunetta, 6 Juric, 8 Camara (17 Vazquez 62′); 7 Man (16 Busi 82′), 9 Benedyczak, 11 D. Iacoponi (15 Schiattarella 70′). All.: Enzo Maresca.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar (42 Moretti 90′), 6 de Vrij (13 Ranocchia 73′), 95 Bastoni (11 Kolarov 64′); 36 Darmian (46 Zanotti 82′), 23 Barella (8 Vecino 64′), 77 Brozovic (18 Agoumé 80′), 12 Sensi (22 Vidal 64′), 14 Perisic (32 Dimarco 64′); 48 Satriano (99 Pinamonti 73′), 10 Lautaro (16 Salcedo 80′). All.: Simone Inzaghi.

VIDEO PARMA INTER, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





