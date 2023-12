Video/ Parma Palermo (3-3) gol e highlights: Charpentier la riprende all’ultimo (Serie B, 10 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PARMA PALERMO: SINTESI

Spettacolo e gol al Tardini con Parma e Palermo che si dividono la posta in palio dopo un tre a tre. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Brunori! Palermo avanti dopo appena tre minuti di gara! Hernani perde palla a centrocampo sulla pressione di Coulibaly, palla a Brunori che dai quaranta metri vede Chichizola fuori dai pali e sigla un grandissimo gol. Hernani ci prova di testa, palla fuori. Parma che attacca a testa bassa a caccia del pari. Di Chiara per Bonny che non trova la porta. Brunori! Ancora lui! Di Francesco per Brunori che sigla con un bellissimo destro a giro. Bella conclusione di Di Chiara, la sfera termina oltre la traversa. Estevez ci prova da fuori area ma non centra lo specchio. Termina la prima frazione di gara, decide al momento la splendida doppietta di Brunori.

Estevez! La riapre il Parma! Man per Bonny che serve Estevez, tiro forte che supera Pigliacelli, complice anche la deviazione di Lund. Man crossa per Bonny che da due passi la mette fuori! Coulibaly per Bernabè, da posizione ravvicinata spedisce fuori, altra grande occasione sprecata dal Parma! Insiste il Parma, sul cross non ci arrivano Delprato e Balogh! Camara per Mihaila, tiro da posizione non semplice, palla fuori. Angolo a favore del Palermo, Lucioni di testa spreca da buona posizione. Segre! La chiude il Palermo! Di Chiara e Balogh non si intendono, Segre recupera la sfera entra in area e supera il portiere avversario. Mihaila! Non si arrende il Parma! Gran tiro che supera Pigliacelli. Charpentier! Il Parma la riprende all’ultimo minuto! Bernabè serve un gran pallone per il centravanti che fa esplodere il Tardini, termina il match.

IL TABELLINO DI PARMA PALERMO

Parma-Palermo 3-3: 51′ Estevez, 91′ Mihaila, 95′ Charpentier-3′, 18′ Brunori, 85′ Segre

PARMA: Chichizola; W. Coulibaly, Del Prato, Balogh, Di Chiara; Estevez (79′ Sohm), Hernani (46′ Camara); Partipilo (62′ Charpentier), Bernabè, Man (73′ Mihaila); Bonny (73′ Benedyczak). A disp.: Corvi, Turk, Osorio, Circati, Ansaldi, Colak, Hainaut. All. Pecchia.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund (76′ Aurelio); M. Coulibaly (69′ Buttaro), Gomes, Segre; Di Mariano (69′ Henderson), Brunori (76′ Soleri), Di Francesco (56′ Valente). A disp.: Desplanches, Kanuric, Nedelcearu, Graves, Stulac, Vasic, Insigne, Mancuso. All. Corini.

ARBITRO: Massa di Imperia (Tolfo-Berti).

MARCATORI: 3′, 18′ Brunori, 51′ Estevez, 85′ Segre, 91′ Mihaila, 95′ Charpentier

NOTE: ammoniti Di Francesco, Balogh, Del Prato, Bonny, Mateju, Benedyczak

