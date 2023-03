Video/ Parma Pisa (0-1) gol e highlights: il blitz finale di Touré stende i crociati

VIDEO PARMA PISA: I TOSCANI SBANCANO IL TARDINI

Parma Pisa video gol e highlights della ventisettesima giornata di campionato di Serie B vinta dagli ospiti di misura contro i crociati. Una partita all’inizio non molto coinvolgente, venti minuti prevalentemente giocati a centrocampo e senza alcun segnale di svolta. Ma è proprio dopo poco meno di mezz’ora che la gara si infiamma con qualche occasione da una parte e dall’altra (Sibilli per il Pisa come Bernabè per il Parma). La prima frazione però termina senza alcuna rete, ma con l’auspicio di una ripresa più viva.

Il secondo tempo si rivela infatti più aperto con più azioni pericolose seppur senza la fiammata decisiva che però arriva al minuto ottantatre in favore del Pisa. Torregrossa, entrato da pochi minuti in campo, lavora da seconda punta in maniera egregia servendo, in virtù anche di una deviazione fortuita, Touré che non si fa ripetere due volte ti colpire col mancino, beffare Chichizola e consegnare di fatto il gol vittoria a pochi minuti dal termine. Al novantesimo Valenti perde la testa sullo stesso Touré, un’entrataccia che costa il rosso diretto al giocatore del Parma. Si tratta del quarto risultato utile di fila per il Pisa che dopo la vittoria con la Reggina, il pari col Venezia e il successo contro il Perugia mette a referto anche il trionfo di Parma. Situazione diversa per gli emiliani che dopo aver messo rialzato la china con il successo contro la capolista Frosinone, cade in casa coi nerazzurri: è la seconda sconfitta di fila in casa dopo quella con l’Ascoli, anche lì per 1-0.

VIDEO PARMA PISA: TOURE’ DECIDE, VAZQUEZ CALA

Dal lato Parma ben più difficile trovare qualche sufficienza piena, l’unica sicura è quella di Chichizola. L’estremo difensore crociato ha fatto il possibile per salvare la baracca, in particolare sul tiro di Moreo ad inizio secondo tempo. Tra gli uomini di movimento di Pecchia da segnalare il solito Bernabè: qualità e quantità anche in una partita dall’alto tasso di difficoltà. Deludono Vazquez, reduce da due gol al Frosinone ma oggi nettamente sotto tono, e Valenti che ha chiuso la partita con un brutto fallo che è valso il rosso.

VIDEO PARMA PISA, IL TABELLINO

PARMA-PISA 0-1

RETE: 38′ st Tourè

PARMA (4-1-4-1): Chichizola; Del Prato, Osorio, Valenti, Ansaldi (1′ st Zagaritis); Sohm (31′ st Hainaut); Zanimacchia (36′ st Benedyczak), Juric (40′ st Charpentier), Bernabè, Man (31′ st Bonny); Vazquez. All. Pecchia

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy (42′ st De Vitis), Gargiulo (28′ st Mastinu); Morutan (28′ st Tramoni M.), Sibilli (78′ Torregrossa); Moreo (42′ st Rus). All. D’Angelo

AMMONITI: Calabresi (PI), Barba (PI)

ESPULSI: 49′ st Valenti (PA).

