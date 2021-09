Video/ Parma Pisa (1-1) gol e highlights: Delprato risponde a Lucca (Serie B)

VIDEO PARMA PISA 1-1: AL GOL OSPITE DI LUCCA, RISPONDE DELPRATO NELLA RIPRESA

Termina in parità il big match della sesta giornata di Serie B, Parma-Pisa. Il risultato finale è di 1-1, con i nerazzurri che interrompono la striscia di cinque vittorie consecutive e i gialloblu quella di sconfitte, dopo le due gare perse negli ultimi due turni. Un pareggio giusto per quanto visto in campo: il Pisa ha giocato con solidità e grande propensione all’attacco, come visto nelle prime partite. Il Parma ha conquistato con carattere il gol che è valso il pareggio. I nerazzurri restano in vetta alla classifica di Serie B con 16 punti, a due lunghezze di vantaggio sul Brescia. Il Parma è tredicesimo con otto punti.

Diretta/ Parma Pisa (risultato finale 1-1): Del Prato frena la corsa della capolista!

A sbloccare il punteggio è il solito Lucca al 13′. Servizio di Sibilli per Birindelli, appoggio sul secondo palo per l’accorrente Lucca, che deve solo appoggiarla in rete. Buffon battuto e vantaggio ospite. I ducali faticano una decina di minuti, ma poi riescono a riordinare le idee e prendere in mano il pallino del gioco. Non riuscendo però a centrare il bersaglio. Il primo tempo si chiude con il vantaggio ospite. La ripresa si apre con ritmi ancora altissimi, ci prova prima il Pisa ma non riesce a sfondare. Al 53′ il Parma pareggia. Mihaila taglia l’area di rigore con un rasoterra, che trova la deviazione vincente di Delprato, è 1-1. Entrambe le squadre provano quindi a vincerla, ma le difese riescono ad allontanare ogni pericolo, la partita si conclude con un pareggio.

Diretta/ Ternana Parma (risultato finale 3-1) streaming video tv: la chiude Falletti

VIDEO PARMA PISA 1-1: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al termine dell’incontro finito 1-1 tra Parma e Pisa, l’allenatore ducale, parma, ha commentato la partita in mixed zone. Queste le sue dichiarazioni: “C’è da essere contenti, anche se dopo un pareggio tante volte – e soprattutto oggi dopo questa prestazione – fai fatica ad esserlo. La prestazione è stata buona, ci sono margini di crescita, l’atteggiamento di oggi è quello che deve esserci sempre. La prestazione di oggi è stata importante perché venivamo da due sconfitte e siamo andati anche sotto. La squadra ha reagito benissimo e non era facile. Abbiamo dato segnali positivi, è stata giocata una buona gara dal punto di vista tecnico, abbiamo provato a giocare ed è quello che si chiede ai ragazzi dall’inizio. Nelle ultime due gare eravamo ricorsi alla palla lunga perché era cambiata la partita, oggi abbiamo fatto bene anche da quel punto di vista”.

Diretta/ Pisa Monza (risultato finale 2-1): Mota Carvalho accorcia ma non basta!

Secondo il tecnico del Pisa, Luca D’Angelo, il pareggio è un risultato giusto. Ecco le sue parole, riportate da ParmaLive.com: “E’ un pari giusto, anche se noi abbiamo preso gol in un momento in cui eravamo in dominio della partita. Noi eravamo rientrati molto bene in campo, però la qualità dei giocatori del Parma ha fatto la differenza in quella circostanza. In ogni caso la squadra ha giocato un’ottima partita, sotto molti punti di vista. Oggi era il momento peggiore per venire a Parma ad affrontare una squadra così forte: dopo due sconfitte di fila, era ovvio che i giocatori crociati avrebbero dato qualcosa in più: così è stato, ma la squadra ha fornito una prova molto importante”.

VIDEO PARMA PISA 1-1: IL TABELLINO

Marcatori: 13′ Lucca (Pi), 53′ Delprato (Pa).

PARMA (4-1-4-1): Buffon; Delprato, Valenti, Cobbaut, Coulibaly; Schiattarella (dall’82’ Sohm); Brunetta, Juric (dal 20′ Correia), Vazquez, Mihaila; Tutino (dal 63′ Inglese).

A disposizione: Turk, Dierckx, D. Iacoponi, Benedyczak, Busi, Traore, Bonny.

Allenatore: Enzo Maresca.

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Leverbe, Hermannsson, Caracciolo, Birindelli (dall’82’ Mastinu); Toure (dal 76′ De Vitis), Nagy, Marin; Gucher (dal 68′ Marsura), Sibilli (dall’82’ Piccinini); Lucca (dal 77′ Masucci).

A disposizione: Livieri, Dekic, Cohen, Beruatto, Curci, Di Quinzio, Cisco.

Allenatore: Luca D’Angelo.

Arbitro: Alessandro Prontera della sezione di Bologna.

Ammoniti: Delprato (Pa), Vazquez (Pa), Nagy (Pi), Caracciolo (Pi), Marin (Pi).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PARMA PISA (da Sky.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA