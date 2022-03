Video/ Parma Reggina (1-1) gol e highlights: Lombardi salva gli amaranto! (Serie B)

VIDEO PARMA REGGINA (1-1): UN PUNTO A TESTA AL TARDINI

Parma e Reggina hanno fatto scintille, in tutti i sensi, ma alla fine si devono accontentare dell’1-1, un risultato che gli amaranto si tengono stretto visto come si era messa la partita al Tardini ma che di certo gli impedisce di avvicinarsi ulteriormente alla zona play-off e approfittare del passo falso del Cittadella, capace di perdere contro il Monza nonostante la doppia superiorità numerica. Vazquez ruba la scena a tutti già nel primo tempo quando si fa largo sulla fascia sinistra, punta Hetemaj e lo scavalca con un cross raccolto da Simy la cui sponda si rivela fondamentale per Brunetta che sul secondo palo non lascia scampo a Turati e porta momentaneamente avanti i ducali.

Diretta/ Parma Reggina (risultato finale 1-1): autogol di Cobbaut, parità al Tardini

Gli uomini di Stellone, indispettiti dalle giocate del Mudo, si fanno prendere dal nervosismo e nel giro di pochi minuti lo stesso Hetemaj, Folorunsho, Amione, Menez e Giraudo finisco nell’elenco dei cattivi di Abbattista. Prima dell’intervallo l’ex-attaccante di Crotone e Salernitana mette tutti con il culo per terra ma poi calcia nel peggiore dei modi, dall’altra parte Montalto grazia Buffon da pochi passi dopo che qualche settimana fa aveva segnato da centrocampo.

Diretta/ Monza Parma (risultato finale 1-1): Gytkjaer riacciuffa i ducali!

VIDEO PARMA REGGINA: IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo comincia con la Reggina in avanti sempre a caccia del pareggio, Stellone getta nella mischia Lombardi che all’esordio con la maglia amaranto propizia l’autogol di Cobbaut che nel tentativo di deviare il tiro dell’ex-Lazio se la butta dentro da solo spiazzando l’incolpevole Buffon. Iachini ordina ai suoi di lanciarsi nuovamente in avanti, Vazquez umilia gli avversari a suon di finte e tunnel ma deve fare i conti con Turati che per due volte gli abbassa la saracinesca. Adjapong si prende pure un bel rischio fermando in maniera aggressiva l’argentino all’interno dell’area di rigore, il difensore colpisce prima il pallone e se la cava egregiamente, idem Lombardi che argina l’avanzata di Correia con una leggera spallata. I giocatori del Parma chiedono il calcio di rigore che gli regalerebbe i tre punti a pochi istanti dal triplice fischio ma il direttore di gara non ne vuole sapere e obbliga così le due squadre a spartirsi la posta in palio.

Diretta/ Reggina Vicenza (risultato finale 3-1): Padella segna il gol della bandiera

VIDEO PARMA REGGINA 1-1: IL TABELLINO

PARMA-REGGINA 1-1 (1-0)

PARMA (3-4-1-2): Buffon; Del Prato, Danilo, Cobbaut; Rispoli (70’ Correia), Bernabé (46’ Sohm), Juric, Man; Brunetta (70’ Benedyczak); Simy, Vazquez. All. Giuseppe Iachini.

REGGINA (3-5-2): Turati; Adjapong, Amione, Di Chiara; Giraudo (56’ Lombardi), Hetemaj (69’ Cortinovis), Crisetig, Folorunsho, Kupisz; Ménez (78’ Bianchi), Montalto (56’ Galabinov). All. Roberto Stellone.

ARBITRO: Eugenio Abbattista (Sez. di Molfetta).

AMMONITI: 24’ Hetemaj (R), 25’ Folorunsho (R), 26’ Amione (R), 28’ Bernabé (P), 30’ Ménez (R), 31’ Giraudo (R), 62’ Crisetig (R), 87’ Sohm (P).

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 20’ Brunetta (P), 65’ aut. Cobbaut (R).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PARMA REGGINA 1-1



© RIPRODUZIONE RISERVATA