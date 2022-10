Video/ Parma Reggina (2-0) gol e highlights: “colpo” dei ducali al Tardini (Serie B)

VIDEO PARMA-REGGINA (2-0): LA PARTITA

Allo Stadio Ennio Tardini il Parma supera la Reggina per 2 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Pecchia ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva verso il 5′ con il colpo di testa fuori misura provato da Inglese su cross di Hainaut. Gli ospiti guidati dal tecnico Inzaghi replica all’8′ con un tiro Fabbian facile per la parata di Corvi.

I minuti scorrono sul cronometro ed i ducali si fanno rivedere in avanti soltanto al 40′ con il colpo di testa di Estevez terminato alto sopra la traversa della porta avversaria sul lancio di Oosterwolde. Gli amaranto non vogliono essere da meno e danno segni di vita con Canotto al 45’+1′.

VIDEO PARMA REGGINA (2-0): IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo gli emiliani ripartono forte e riescono infatti a passare in vantaggio al 51′ grazie alla rete messa a segno da Oosterwolde, bravo a capitalizzare in contropiede in azione solitaria dopo aver rubato palla a Di Chiara. Nell’ultima parte dell’incontro i crociati chiudono i conti trovando il gol del definitivo raddoppio al 74′ per merito di Valenti, su assist di Tutino. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michael Fabbri, proveniente dalla sezione di Ravenna, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Coulibaly ed Oosterwolde da un lato, Majer dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo nono turno del campionato cadetto permettono al Parma di salire a quota 16 nella classifica della Serie B mentre la Reggina non si muove, rimanendo ferma a 18 punti.

VIDEO PARMA REGGINA (2-0): IL TABELLINO

Reti: 51′ Oosterwolde(P); 74′ Valenti(P).

Assist: 74′ Tutino(P).

PARMA (4-2-3-1) – Corvi; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Hainaut(55′ Zagaritis), Estevez; Coulibaly(46′ Bonny), Vazquez(88′ Sohm), Benedyczak(54′ Ansaldi); Inglese(71′ Tutino). Allenatore: Pecchia.

REGGINA (4-3-3) – Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara(84′ Giraudo); Fabbian, Majer(84′ Crisetig), Hernani(63′ Gori); Canotto(63′ Ricci), Menez, Rivas(75′ Cicerelli). Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Michael Fabbri (sezione di Ravenna).

Ammoniti: 15′ Coulibaly(P); 45’+1′ Oosterwolde(P); 73′ Majer(R).











