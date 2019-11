Video/ Parma Roma (2-0): highlights e gol. Fonseca KO al Tardini (Serie A)

Allo Stadio Ennio Tardini il Parma supera la Roma per 2 a 0. Come si vede nel video di Parma Roma, nelle fasi iniziali del primo tempo entrambe le compagini sembrano poter giocare su ritmi abbastanza sostenuti con il tiro alto di Gervinho a rispondere al colpo di testa di Fazio tentato qualche istante prima. I giallorossi sono tuttavia costretti ad effettuare subito un cambio prematuro a causa dell’infortunio muscolare rimediato al 26′ da Spinazzola, rimpiazzato da Santon. I ducali creano e mancano una buona opportunità con Cornelius al 35′ ma anche il tecnico D’Aversa è quindi costretto a rimpiazzare l’infortunato Gervinho, a sua volta vittima di un fastidio muscolare, con Sprocati al 45′ e la sfida rimane in equilibrio almeno fino all’intervallo. Nel secondo tempo i calciatori di mister Fonseca sciupano il possibile vantaggio colpendo un palo su punizione con Kolarov al 55′ e, sulla ribattuta, Pastore non inquadra lo specchio della porta difesa dall’ottimo Sepe. Ci pensa il subentrato Sprocati, su assist di Gagliolo, a spezzare l’equilibrio in favore degli emiliani al 68′. Nonostante gli sforzi di Zanolo, Under e Kluivert di raggiungere il pareggio, è Cornelius ad andare a segno sul fronte opposto per il definitivo raddoppio dei suoi nel recupero al 90’+3′, con l’aiuto di Hernani. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa dodicesima giornata di campionato permettono al Parma di salire a quota 17 nella classifica di Serie A mentre la Roma non si muove, rimanendo ferma a 22 punti.

VIDEO PARMA ROMA, LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Parma abbia sostanzialmente meritato il successo finale e la Roma avrebbe invece dovuto creare e concretizzare qualcosa in più rispetto a quanto raccolto. I giallorossi si sono aggiudicati il possesso palla con il 62%, supportato anche da una maggiore precisione nei passaggi: l’84% contro il 78% con 438 e 243 appoggi completati. In fase offensiva spiccano in ogni caso i gialloblu a cominciare dal 12 a 5 nelle occasioni da gol, 5 per il solo Cornelius. L’attaccante è protagonista se si parla pure delle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 3 appunto per Cornelius delle 8 a 7 complessive, 13 a 10 invece i tiri totali. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Parma è stata la squadra più scorretta a causa del 16 a 9 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Scozzarella, Barillà, Hernani e D’Aversa da un lato, Zaniolo e J. Kluivert dall’altro.

IL TABELLINO

Parma-Roma 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 68′ Sprocati(P); 90’+3′ Cornelius(P).

Assist: 68′ Gagliolo(P); 90’+3′ Hernani(P).

PARMA (4-3-3) Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo(84′ Bruno Alves); Kucka, Scozzarella(71′ Barillà), Hernani; Kulusevski, Cornelius, Gervinho(45′ Sprocati). All.: Roberto D’Aversa.

ROMA (4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola(26′ Santon), Smalling, F. Fazio(71′ Diawara), Kolarov; Veretout, G. Mancini; Zaniolo, Pastore(65′ Cengiz Under), J. Kluivert; Dzeko. All.: Paulo Fonseca.

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna).

Ammoniti: 10′ Zaniolo(R); 24′ Scozzarella(P); 75′ Barillà(P); 76′ Hernani(P); 78′ J. Kluivert(R); 86′ D’Aversa(P).

