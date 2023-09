Video/ Parma Sampdoria (1-1) gol e highlights: Circati risponde a Pedrola (24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PARMA SAMPDORIA, LA PARTITA

La sfida al Tardini tra Parma e Sampdoria termina in parità grazie a Pedrola e Circati. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Azione personale di Bonny chiuso da Stojanovic. Osorio lancia Man, quest’ultimo viene chiuso. Kasami per Pedrola, para bene il portiere avversario. Bernabè crossa in mezzo per Osorio che colpisce male. Pedrola! La sblocca la Sampdoria! Borini parte in contropiede e serve Pedrola che supera Coulibaly e poi trova il tiro vincente. Zagaritis in mezzo per Circati che calcia debolmente. Hernani pesca Coulibaly che da due passi spreca malamente. Yepes perde una palla pericolosissima, Sohm calci addosso a Stankovic e spreca. Termina la prima frazione di gara.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PARMA SAMPDORIA, IL SECONDO TEMPO

Bonny per Bernabè che ci prova con il piatto, blocca Stankovic. Partipilo prova il pallonetto, si supera Stankovic. Circati! Arriva il pareggio del Parma! Ansaldi la mette in mezzo, Murru si perde il diretto avversario che di testa supera Stankovic. Azione personale di Pedrola che viene chiuso da Cirvati in scivolata. Termina in parità il match.

IL TABELLINO DI PARMA SAMPDORIA

MARCATORI: 18′ Pedrola, 81′ Circati.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis (64′ Di Chiara); Hernani, Sohm (64′ Mihaila); Man (57′ Partipilo), Bernabè, Benedyczak (73′ Ansaldi); Bonny (57′ Colak). A disposizione: Turk, Corvi, Balogh, Estevez, Begic, Delprato, Hainaut. Allenatore: Pecchia.

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Barreca (85′ Facundo Gonzalez), Murru, Ghilardi, Stojanovic; Yepes, Kasami (84′ Verre), Vieira; Depaoli (55′ Girelli), Borini (77′ Esposito), Pedrola. A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Ricci, De Luca, Verre, Malagrida, La Gumina, Giordano, Gonzalez, Delle Monache. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Massa di Imperia. Assistenti: Peretti di Verona e Rossi C. di La Spezia. Quarto ufficiale: Galipò di Firenze. VAR: Maggioni di Lecco. AVAR: Miele di Nola.

AMMONITI: Ghilardi, Chichizola, Pedrola, Depaoli, Zagaritis, Yepes, Esposito.

