Video/ Parma Sassuolo (1-0): highlights e gol. Gialloblu all’ultimo respiro (Serie A)

Partita da batticuore allo stadio Tardini, col Parma che spreca molte occasioni, si vede annullati due gol ma riesce a passare nel finale nella maniera più rocambolesca ed inaspettata. Grande protagonista del match è stato Gervinho, che ha tentato in tutti i modi di sbloccare il risultato. Prima è stato Consigli a dire di no all’ivoriano, mentre nel finale di tempo viene annullato un gol. Precedentemente ancora Gervinho era stato ammonito per simulazione al momento di un contrasto in area. Nel secondo tempo il Sassuolo esce fuori alla distanza, Berardi trova ispirazione e Sepe deve chiudere la porta gialloblu in due occasioni, anche su un insidioso tiro di Boga innescato dallo stesso Berardi. Al 19′ però ancora Gervinho scappa via, con un diagonale che si insacca ma con una posizione di fuorigioco che viene di nuovo rilevata. Secondo gol annullato, la porta neroverde sembra stregata e lo è ancora di più al 29′, quando un fallo di mano in area di Obiang viene senzaionato con il calcio di rigore, che Inglese tira però tra le braccia di Consigli. Sembra finita ma al 95′ Bourabia, su una sponda di Barillà, trova clamorosamente l’autogol con una palombella che supera in maniera beffarda Consigli e regala al Parma una vittoria ormai insperata, ma comunque meritata per quanto si è visto in campo nei novanta minuti.

LE DICHIARAZIONI

Ai microfoni di Radio Rai, Roberto D’Aversa ha commentato così la prestazione del suo Parma, vincente all’ultimo tuffo contro il Sassuolo. “Analizzando la partita è stato un successo meritato, venivamo da due partite casalinga senza essere premiati dal risultato. E’ un risultato giusto per quanto fatto in questa partita. Inglese? E’ normale che non è contento dopo un rigore fallito, ha fatto un’ottima prestazione. Quello che mi conforta è la prestazione. Non siamo molto fortunati con il VAR, a volte non deve sostituire completamente l’arbitro” Dalla pancia dello stadio Tardini in zona mista arrivano anche le dichiarazioni di Matteo Scozzarella in casa dei Ducali: “È stato bello rientrare. Mi sono mancati i giocatori e il campo. Sono ancora più felice perché abbiamo vinto. Storicamente abbiamo sempre dimostrato le qualità di questo gruppo. Non ho mai avuto dubbi sui ragazzi, la strada è quella giusta. Che partita è stata? Il Sassuolo palleggia molto bene e quando avevamo palla noi eravamo un po’ sulle gambe. Nonostante tutto abbiamo creato tanto.“

