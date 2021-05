Video/ Parma Sassuolo (1-3): gol e highlights, De Zerbi vuole l’Europa (Serie A)

VIDEO PARMA-SASSUOLO (RISULTATO 1-3): DE ZERBI CI CREDE ANCORA

Video Parma Sassuolo: Allo Stadio Ennio Tardini il Sassuolo supera in trasferta il Parma per 3 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico De Zerbi non riescono ad approfittare di un errore commesso in avvio da Chiriches sul pressing di Brunetta al 3′ ed i padroni di casa allenati da mister D’Aversa replicano verso il 4′ calciando largo da buona posizione con Berardi. I gialloblu ci provano invece al 5′ quando la conclusione di Sohm è finita a lato dello specchio della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i neroverdi sembrano lentamente prendere in mano il controllo delle operazioni collezionando diverse occasioni fallite con Boga al 15′, Defrel al 16′ e Berardi al 18′ ma riescono comunque a passare in vantaggio al 25′ grazie al calcio di rigore trasformato da Locatelli e concesso per fallo di Busi ai danni di Raspadori. Nel finale della prima frazione di gioco i ducali trovano il gol del pareggio al 32′ per merito del loro capitano Bruno Alves, preciso nell’inserirsi con i tempi giusti sugli sviluppi di un calcio di punizione su assist di Hernani.

Video/ Benevento Crotone (1-1): gol e highlights, Simy gela Inzaghi (Serie A)

Nel secondo tempo iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, i gialloblu sembrano essere tornati in campo con maggior grinta rispetto a quanto mostrato in precedenza ma sprecano una mezza occasione con un tiro-cross di Busi al 48′ su cui non ci arriva nessuno. Il Sassuolo dal canto suo si fa sentire con Boga al 50′ e soprattutto con Maxime Lopez al 52′, quando la sua conclusione è stata parata provvidenzialmente in calcio d’angolo da Sepe. Il tempo comincia a scarseggiare e gli uomini di De Zerbi tornano a dominare come era successo nel primo tempo andando a segno di nuovo al 62′ con Defrel, su suggerimento di Berardi, ed aumentano ulteriormente il distacco tramite il gol siglato da Boga, in questo caso con l’aiuto di Ferrari. Il neo entrato Caputo si vede invece negare l’eventuale poker al 72′ venendo pescato in fuorigioco dall’assistente dell’arbitro sul lancio di Traore. Nemmeno Berardi combina qualcosa di meglio cogliendo un palo al 74′. Nell’ultima parte dell’incontro i crociati tentano il tutto per tutto sollecitando Consigli a più riprese persino nel recupero. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentasettesimo turno di campionato permettono al Sassuolo di salire a quota 59 nella classifica della Serie A mentre il Parma non si muove, rimanendo fermo con i suoi 20 punti.

Video/ Udinese Sampdoria (0-1): gol e highlights, Ranieri soddisfatto (Serie A)

VIDEO PARMA SASSUOLO: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche nel video di Parma Sassuolo, emerge come il Sassuolo abbia meritato questo successo a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole con il 54%, dato questo supportato per esempio dalla maggiore precisione nei passaggi, ovvero il 91% contro l’82% con 626 e 280 appoggi completati. I gialloblu hanno effettuato più recuperi, 41 a 25 di cui 10 di Laurini, ma i neroverdi hanno saputo fare la differenza in fase offensiva se si pensa al 10 a 6 nelle occasioni da gol ed al 12 a 8 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 15 a 16 quelli totali. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, entrambe le compagini hanno commesso 13 falli ciascuna e l’arbitro Marco Piccinini, proveniente dalla sezione di Forlì, ha estratto il cartellino giallo una volta ammonendo solamente Kurtic, record man per interventi irregolari con 4 falli all’attivo, nel Parma.

Risultati Serie A, Classifica/ Frenata Milan, i sardi bloccano i rossoneri

Parma-Sassuolo 1 a 3 (p.t. 1-1)

Reti: 25′ RIG. Locatelli(S); 32′ Bruno Alves(P); 62′ Defrel(S); 69′ Boga(S).

Assist: 32′ Hernani(P); 62′ Berardi(S); 69′ Ferrari(S).

PARMA (3-5-2) – Sepe; Valenti, Bruno Alves, Dierckx(71′ Zagaritis); Laurini(78′ Bani), Sohm(56′ Berardi), Hernani, Kurtic, Busi; Brunetta(71′ Gervinho), Cornelius(78′ Pellè). Allenatore: Roberto D’Aversa.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Muldur(57′ Toljan), Chiriches, G. Ferrari; Rogério; Locatelli, Maxime Lopez(64′ Traore); D. Berardi, Defrel(64′ Caputo), Boga(79′ Obiang); Raspadori(57′ Djuricic). Allenatore: Roberto De Zerbi.

Arbitro: Marco Piccinini (sezione di Forlì).

Ammoniti: 28′ Kurtic(P).