Video/ Parma Spal (0-1): highlights e gol, decide il rigore di Petagna (Serie A)

Il video di Parma Spal ci racconta della fondamentale vittoria degli estensi: al Tardini decide un rigore di Andrea Petagna e con questo successo la squadra di Gigi Di Biagio – che festeggia per la prima volta da quando allena qui – scavalca momentaneamente il Brescia che gioca il Monday Night contro il Sassuolo, provando a rimettere le mani sulla salvezza. Atmosfera surreale: si gioca a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus, pochissimi minuti prima dell’ingresso in campo le due squadre vengono bloccate nel tunnel degli spogliatoi perché il ministro Spadafora, accogliendo la richiesta di Damiano Tommasi, chiede l’immediata sospensione del campionato di Serie A. Seguono attimi di incertezza e polemiche, alla fine si decide di giocare ma quando finalmente si comincia sono passati 75 minuti dall’orario di calendario. Comprensibilmente le due squadre sono contratte e il primo tempo scorre sostanzialmente senza grandi emozioni: qualche schermaglia ma nulla più, pareggio a reti bianche giuste e partita che sembra incanalarsi verso uno 0-0 che rispecchierebbe in pieno il clima respirato al Tardini.

VIDEO PARMA SPAL: SECONDO TEMPO

Effettivamente, analizzando il video di Parma Spal, le cose sembrano andare esattamente in questo modo; se non che ad un certo punto la partita si anima con Valoti che viene messo giù da Iacoponi. Gli estensi reclamano un rigore, l’arbitro fischia un fallo di mano in attacco, il Var certifica un precedente fuorigioco; il Parma prende coraggio, Missiroli sbaglia una giocata e spalanca la porta a Gervinho che però, presentatosi tutto solo davanti ad Etrit Berisha, sbaglia clamorosamente la conclusione che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. Il rovesciamento di fronte è fatale ai ducali: ancora protagonista Valoti, questa volta il fallo di Bruno Alves superato in velocità viene subito sanzionato dal direttore di gara che, comunque, si affida al Var per confermare la decisione. Così avviene: Petagna dal dischetto batte Colombi e regala tre punti preziosissimi alla Spal. Nel finale di partita succede ben poco: il Parma ancora una volta manca una grande occasione per fare il salto di qualità e avvicinarsi all’Europa League, i biancazzurri respirano un po’ e sanno che la strada per la salvezza sarà lunga. Per quanto riguarda il campionato di Serie A, bisognerà valutare se si potrà tornare a giocare in tempi brevi…