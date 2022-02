Video/ Parma SPAL (4-0) gol e highlights: i ducali calano il poker! (Serie B)

VIDEO PARMA SPAL (4-0): I DUCALI RIPARTONO DI SLANCIO

Dopo aver rallentato il Pisa nel turno infrasettimanale, il Parma ritrova i tre punti tra le mura amiche del Tardini in un freddo pomeriggio di fine febbraio, con i ducali che spazzano via la SPAL per 4-0 e se non altro si tengono alla larga dalle sabbie mobili della classifica, con la zona play-off che resta comunque ben distante. La goleada di qualche giorno fa contro la Ternana aveva illuso gli estensi che pensavano di vedere finalmente la luce in fondo al tunnel, invece il matchday numero 26 di Serie B riporta gli uomini di Venturato alla cruda realtà, che li vede ad appena 4 punti sopra la zona play-out.

Che fosse una giornata no per gli ospiti lo si era capito sin dal principio, con l’infortunio muscolare di Vicari costretto a lasciare il campo quando non erano trascorsi nemmeno dieci minuti dal fischio d’inizio del signor Marini. Un altro indizio lo ha fornito la splendida parata di Buffon – che a 44 anni dimostra di avere ancora i riflessi di quando Nevio Scala lo fece debuttare contro il Milan in un preistorico 19 novembre 1995 – sul tentativo di Mancosu. Ma è con il gol di Tutino – che prima di gonfiare la rete in mischia colpisce pure il palo – che la partita prende definitivamente una brutta piega per il club ferrarese, che poco dopo la mezz’ora capitolerà di nuovo sulla conclusione vincente di Bernabé, servito splendidamente dall’ex-attaccante di Cosenza e Salernitana che nel recupero si infortuna ed è costretto a lasciare il campo.

VIDEO PARMA SPAL: I DUCALI DILAGANO

L’ennesima tegola per Iachini che alla vigilia aveva dovuto rinunciare a Inglese e Pandev ed era stato obbligato quindi a dover ridisegnare l’attacco. Per fortuna le alternative in panchina non gli mancano visto che sarà proprio Benedyczak, subentrato al numero 9 appena prima dell’intervallo, a mettere il punto esclamativo servendo il poker a poco più di venti minuti dal novantesimo. In precedenza ci aveva pensato Vazquez a incrementare il bottino infilando la retroguardia della SPAL che si era sbilanciata troppo in avanti nel disperato tentativo di accorciare le distanze, con Meccariello murato dal solito Buffon. Il Parma quindi dilaga e prima del triplice fischio sfiora la cinquina con Sonny, mentre dall’altra parte Mora manca l’appuntamento con il gol della bandiera che molto difficilmente avrebbe addolcito la pillola agli estensi. Che da qui a maggio dovranno lottare con il coltello fra i denti dal primo all’ultimo minuto di ciascuna delle 12 partite che restano da disputare se vorranno mantenere il posto tra i cadetti anche per la prossima stagione.

VIDEO PARMA SPAL 4-0, IL TABELLINO

PARMA-SPAL 4-0 (2-0)

PARMA (3-4-1-2): Buffon; Del Prato, Circati, Cobbaut; Rispoli (46’ Coulibaly), Juric, Bernabé (71’ Brunetta), Man; Vazquez (64’ Sohm); Simy (71’ Bonny), Tutino (45’+4’ Benedyczak). All. Giuseppe Iachini.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Almici, Vicari (8’ Capradossi), Meccariello, Celia; Zanellato, Esposito (46’ Da Riva), Crociata (69’ Mora); Mancosu; Melchiorri (46’ Vido), Rossi (46’ Colombo). All. Roberto Ventuato.

ARBITRO: Valerio Marini (Sez. di Roma 1).

AMMONITI: 30’ Celia (S), 51’ Da Riva (S), 53’ Coulibaly (P), 59’ Simy (P).

RECUPERO: 3’ pt, 0’ st.

MARCATORI: 27’ Tutino (P), 33’ Bernabé (P), 62’ Vazquez (P), 68’ Benedyczak (P).

