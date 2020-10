Video/ Parma Spezia (2-2): gol e highlights, Kucka salva i ducali (Serie A)

Gol e divertimento in Parma Spezia: nel video della sfida giocata al Tardini, mister Liverani tira un sospiro di sollievo per il pareggio rimediato contro la spumeggiante squadra aquilotta. Le due formazioni si dividono la posta in palio al termine di novanta minuti tambureggianti. Liguri molto intraprendenti in fase offensiva, ma ancora poco quadrati dietro. Il match comincia senza particolari scossoni, con Gyasi e Gervinho che cercano senza fortuna la giocata vincente. Il primo tempo si infiamma poco prima del trentesimo con il gol della squadra bianconera: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Chabot approfitta della marcatura larga di Gagliolo e di testa trafigge Sepe. Lo Spezia cavalca il momento d’oro e in una manciata di minuti rifila il due a zero ai padroni di casa. Nzola serve Agudelo, che con un sinistro perfetto insacca il bis. La reazione ducale non si fa attendere: Kurtic chiama in causa un attento Provedel, che però non può nulla sulla ribattuta di Gagliolo (1-2).

Il Parma trova terreno fertile nella difesa spezzina, così cerca con Brugman la rete del pareggio, che non arriva. Il suo tentativo, infatti, sfuma in un nulla di fatto ma il Parma non demorde e resta in gara. Dopo una fase sofferta lo Spezia torna a spingere: il nuovo entrato Estevez colpisce un palo, poi Gagliolo per il Parma spreca clamorosamente una chance per pareggiare. Il Parma si sbilancia in avanti, lo Spezia non ne approfitta e si mangia le mani per i pali colpiti da Agoumé e Verde. La formazione aquilotta attacca con generosità ma dietro lascia a desiderare, affidandosi al solito Provedel che si oppone prontamente a Karmaoh. Sembra fatta per la vittoria spezzina ma allo scadere il Parma conquista un rigore con Cornelius per il fallo subito da Terzi. Dagli undici metri c’è Kucka, che non sbaglia. 2-2 e posta in palio divisa.

VIDEO PARMA SPEZIA: IL TABELLINO

PARMA-SPEZIA 2-2

Marcatori: 28′ Chabot (S), 31′ Agudelo (S), 34′ Gagliolo (P), 92′ rig. Kucka

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani (53′ Karamoh), Brugman (53′ Cyprien), Kurtic (79′ Sohm); Kucka; Gervinho, Cornelius. All. Liverani

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala (55′ Ferrer), Terzi, Chabot, Bastoni (63′ Dell’Orco); Bartolomei, Agoumé, Pobega (54′ Estevez); Agudelo (63′ Verde), Nzola (82′ Piccoli), Gyasi. All. Italiano

Arbitro: Marini

Ammoniti: Grassi (P), Pobega (S), Hernani (P), Ferrer (S), Sohm (P)

