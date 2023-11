Video/ Parma Sudtirol (2-0) gol e highlights: Bonny e Man firmano la vittoria (Serie B, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PARMA SUDTIROL: LA SINTESI

Il Parma supera in scioltezza il Sudtirol e si conferma capolista della serie B. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Bonny! La sblocca il Parma! Dopo aver conquistato la sfera a centrocampo è autore di una bellissima percussione con il tiro che termina nell’angolino. Vinetot ci prova di testa da angolo, Chichizola para senza problemi. Casiraghi la mette in mezzo ma non trova nessun compagno pronto a colpire. Begic calcia dai venti metri, risponde presente Poluzzi. Parma che continua ad attaccare a caccia del raddoppio. Problemi fisici per ROver che deve uscire, al suo posto c’è Merkaj. Balogh su Merkaj, grandissima chiusura. Termina la prima frazione di gara.

Scambiano Bonny e Bernabe, quest’ultimo ci prova con il tiro a giro, palla fuori. Bernabè cade in area di rigore, il direttore di gara viene richiamato da VAR. Massimi indica il dischetto! Man spiazza il portiere, la capolista trova il gol del due a zero! Hernani calcia dalla distanza e per poco non trova l’incrocio dei pali! Parma padrone del campo, i ducali provano a centrare il tris per mettere in ghiaccio la gara. Hernani calcia ancora da lontano, respinge la difesa del Sudtirol. Iniziativa di Odogwu, entra in area ma calcia a lato. Dieci minuti alla fine, Parma sempre avanti. Pecorino ci prova di testa, attento Chichizola. Sudtirol che sta provando a siglare il gol della bandiera, manca sempre meno alla fine. Cinque i minuti di recupero, si attende solo il fischio finale. Termina il match.

IL TABELLINO DI PARMA SUDTIROL

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Di Chiara (dal 46′ Ansaldi); Estevez, Bernabé (dall’84’ Sohm); Man, Bonny (dal 74′ Charpentier), Begic (dal 46′ Hernani); Colak (dal 63′ Benedyczak).

A disposizione: Turk, Corvi,Sohm, Hainaut, Camara, Coulibaly, Zagaritis, Haj.

Allenatore: Fabio Pecchia.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini (dal 46′ Cuomo), Vinetot, Masiello, Davì; Ciervo (dall’81’ Cisco), Broh (dal 61′ Peeters), Tait, Casiraghi; Rover, Odogwu (dall’81’ Odogwu).

A disposizione: Drago, Cagnano, Ghiringhelli, Siega, Rauti, Kofler, Merkaj, Lonardi.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

Arbitro: Marco Monaldi della sezione di Macerata

Ammoniti: Davi (S), Giorgini (S), Cuomo (S), Masiello (S), Peeters (S)

Marcatori: 9′ Bonny, 57′ rig. Man

