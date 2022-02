Video/ Parma Ternana (2-3) gol e highlights: ducali, addio ai play-off? (Serie B)

VIDEO PARMA TERNANA (2-3): COLPO ROSSOVERDE AL TARDINI

Parma e Ternana se le sono date di santa ragione per novanta minuti e alla fine sono le Fere ad avere la meglio, la squadra di Lucarelli si impone con il punteggio di 2-3 e fa tre passi in avanti verso la salvezza, i ducali con ogni probabilità si chiamano fuori dalla lotta per i play-off, un vero smacco per Kyle Krause che sognava di tornare subito in Serie A e invece rischia di farsi almeno un altro anno in purgatorio. L’imprenditore statunitense è stato immortalato mentre abbandonava sconsolato il Tardini a mezz’ora dal novantesimo, come se sapesse già come sarebbe andata a finire. Ma forse è meglio fare un po’ d’ordine e riavvolgere il nastro, ripartendo dal fischio d’inizio dell’arbitro Minelli che alle ore 14 dichiara aperte le ostilità.

I rossoverdi si spingono subito in avanti e al 4’ sbloccano la contesa: Donnarumma parte sul filo del fuorigioco e gonfia la rete, l’assistente alza la bandierina ma la chiamata è errata, il VAR scagiona l’ex-attaccante di Empoli e Brescia e quando il fischietto di Varese indica il centrocampo può finalmente esultare assieme ai compagni. Che battono il ferro finché è caldo e raddoppiano subito con Partipilo che in campo aperto ha tutto il tempo per coordinarsi, prendere la mira e mettere il pallone in buca d’angolo. Ci vuole ben altro comunque per scalfire gli uomini di Iachini che nel giro di pochi minuti pareggiano i conti con Cobbaut e Vazquez (splendido il sinistro a giro da fuori area dell’argentino che sa fare la differenza pur giocando spesso e volentieri a corrente alternata), tutto da rifare per gli umbri che nel frattempo perdono anche il loro numero 99 per un problema alla caviglia.

VIDEO PARMA TERNANA: IL SECONDO TEMPO

Dopo l’intervallo però l’inerzia della partita cambia di nuovo, il Parma sembra essere rimasto negli spogliatoi e la Ternana prende coraggio, Colombi non fa rimpiangere Buffon con una serie di parate decisive su Proietti, Agazzi e Partipilo al quale nega la doppietta personale, ma all’ennesimo affondo è di Pettinari la conclusione vincente che costringe i padroni di casa a inseguire ancora una volta gli avversari. Da qui al triplice fischio ci pensa Iannarilli a salvare il risultato dicendo di no a Man mentre Inglese non inquadra il bersaglio per questione di centimetri. Tanti colpi di scena e un livello di spettacolo che non ha nulla da invidiare a quello dei big match della massima categoria e dei principali campionati europei.

VIDEO PARMA TERNANA 2-3, IL TABELLINO

PARMA-TERNANA 2-3 (2-2)

PARMA (3-5-2): Colombi; Del Prato, Danilo, Cobbaut (90’+5’ Bonny); Rispoli (67’ Correia), Vazquez, Bernabé (60’ Sohm), Juric (60’ Brunetta), Man; Simy, Benedyczak (60’ Inglese). All. Giuseppe Iachini.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi, Bogdan (65’ Sorensen), Capuano, Martella (65’ Salzano); Proietti, Agazzi, Palumbo (70’ Boben); Partipilo (69’ Koutsoupias); Pettinari, Donnarumma (36’ Mazzocchi). All. Cirstiano Lucarelli.

ARBITRO: Daniele Minelli (Sez. di Varese).

AMMONITI: 79’ Koutsoupias (T).

RECUPERO: 3’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 5’ Donnarumma (T), 11’ Partipilo (T), 16’ Cobbaut (F), 21’ Vazquez (F), 58’ Pettinari (T).

