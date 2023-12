Video/ Parma Ternana (3-1) gol e highlights: la capolista vince in rimonta (23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PARMA TERNANA: LA SINTESI

Il Parma vince in rimonta contro la Ternana e si conferma capolista della serie B. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Falletti allarga per Casasola, chiude Di Chiara. Raimondo! La sblocca la Ternana! Corrado la mette in mezzo, Osorio sbaglia l’intervento e Raimondo trova l’inserimento vincente. Man! Il Parma la riprende dopo appena due minuti! Bernabè di tacco trova Man in area, ingresso e palla piazzata sul primo palo. Ducali ad un passo dal sorpasso! Giovata personale di Man, tiro a giro che sfiora il palo! Ci prova Bernabè! Tiro da fuori area e sfera che quasi termina nell’angolino. Siamo giunti alla mezzora di gioco, gara viva e ricca di occasioni.

DIRETTA/ Parma Ternana (risultato finale 3-1): Bernabè cala il tris (Serie B, 23 dicembre 2023)

Conclusione di Man, Iannarilli respinge la minaccia. Cyprien! Parma in vantaggio! Pallone fuori area per Cyprien da angolo, tiro che termina sul primo palo non perfettamente coperto da Iannarilli. Bernabè! Tris del Parma! Triangolo tra Bernabè, Del Prato e Man, quest’ultimo serve Bernabè che cala il tris. Distefano per Casasola che spreca da buona posizione. Termina il match, vince il Parma in rimonta.

Diretta/ Lecco Ternana (risultato finale 2-3): Raimondo-Luperini, ribaltone! (Serie B, 17 dicembre 2023)

IL TABELLINO DI PARMA TERNANA

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara (dal 46′ Coulibaly); Estevez, Sohm (dal 46′ Cyprien); Man (dal 71′ Partipilo), Bernabé (dal 77′ Hernani), Benedyczak; Charpentier (dal 54′ Bonny).

A disposizione: Turk, Corvi, Balogh, Colak, Camara Mihaila, Zagaritis.

Allenatore: Fabio Pecchia

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Lucchesi; Casasola (dal 69′ Celli e dal 78′ Marginean), Labojko (dal 46′ Mantovani), Pyyhtia, Corrado (dal 57′ Favasuli); Falletti; Distefano, Raimondo.

A disposizione: Novelli, Brazao, Sorensen, Della Salandra, Garau, Travaglini, Dionisi.

Allenatore: Roberto Breda

Video/ Cosenza Parma (0-0) highlights: rete annullata a Tutino! (Serie B, 16 dicembre 2023)

Arbitro: Federico Dionisi della sezione de L’Aquila

Ammoniti: Labojko (T), Favasuli (T), Marginean (T)

Marcatori: 8′ Raimondo (T), 10′ Man (P), 52′ Cyprien (P), 55′ Bernabé (P)

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PARMA TERNANA













© RIPRODUZIONE RISERVATA