Video/ Parma Torino (3-2): highlights e gol, spettacolo al Tardini! (Serie A)

Il video di Parma Torino riguarda la partita giocata per la sesta giornata di Serie A: i ducali vincono 3-2 e si portano a 9 punti in classifica agganciando il Torino, ma va detto che la gara anche per merito degli ospiti è stata splendida. Partenza con il botto per il Parma: passa un minuto e Barillà recupera un pallone in mezzo al campo, lancia Gervinho nello spazio e l’ivoriano si beve la difesa concludendo in maniera sporca, ma sul pallone si avventa Dejan Kulusevski che realizza il primo gol in Serie A lanciando i ducali. La reazione del Torino però è veemente, tanto che il pareggio arriva al 12’: Verdi trova spazio a sinistra e mette in mezzo, sul secondo palo Cristian Ansaldi viene clamorosamente lasciato solo (se lo perde Gagliolo) e schiaccia di testa a incrociare, battendo Sepe e ristabilendo la parità. Galvanizzati, i granata ripartono meglio: dagli sviluppi di una punizione Verdi scalda i guantoni di Sepe che risponde presente, respingendo sul suo palo. La partita cambia ancora al 29’: La Penna va a rivedere un fallo di mano di Bremer in area su tiro di Kulusevski, il tocco con il gomito è netto e dunque c’è rigore ma anche secondo cartellino giallo per il difensore brasiliano, che viene espulso. Dal dischetto va Gervinho ma Sirigu para: altro errore del Parma dagli undici metri, si resta pari ma il Torino ha comunque l’uomo in meno. Tuttavia, ancora il Var assegna un rigore e questa volta ai granata: gomito alto di Laurini sul volto di Andrea Belotti, naturalmente il Gallo prende il pallone per calciare e spiazza Sepe, clamorosamente il Toro si trova in vantaggio. Tuttavia, anche qui la cosa non dura: assist di Kulusevski, Andrea Cornelius di prima intenzione piazza la palla sotto la traversa facendo 2-2, e chiudendo uno splendido primo tempo.

VIDEO PARMA TORINO: IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di Parma Torino si apre con un cambio, che Roberto D’Aversa stava operando prima del rigore di Belotti: fuori un Gagliolo in evidente difficoltà, dentro Giuseppe Pezzella. Ancora una volta il Parma parte forte: Kulusevski assiste Gervinho che calcia trovando la pronta risposta di Sirigu, un minuto dopo non c’è bisogno del portiere granata perché il colpo di testa di Hernani scheggia la traversa ed esce. Arrivano altri due cambi: Walter Mazzarri si copre con l’ingresso di Diego Laxalt che prende il posto di Verdi, dando una dimensione più difensiva alla sua squadra. La risposta di D’Aversa è Juraj Kucka, tornato in gruppo e subito lanciato nella mischia: il centrocampista slovacco sostituisce Barillà e i ducali non cambiano assetto tattico. Il Parma gioca e mette in mezzo traversoni poco pericolosi, il Torino lo fa una volta da punizione e rischia di segnare: Belotti aggancia nel traffico, Izzo si ritrova il pallone sul sinistro e calcia ma trova la pronta uscita di Sepe, che gli chiude tutto lo specchio della porta e respinge con il corpo. A questo punto però D’Aversa vuole vincere, e allora entra Roberto Inglese: l’attaccante prende il posto di Hernani, i gialloblu se la giocano fino in fondo. Nel finale Mazzarri opera gli ultimi due cambi: rinforza ulteriormente la difesa con Djidji per Ansaldi, poi inserisce forze fresche davanti con Zaza per Belotti, giunto al terzo gol nelle ultime due partite. Il Parma però trova il modo di segnare, e la rete porta la firma di Roberto Inglese: è lui a girare a destra per Gervinho che punta e crossa basso, sullo scontro Nkoulou-Cornelius la palla resta lì e l’attaccante entrato dalla panchina può girare indisturbato, riscattando il rigore sbagliato nel turno infrasettimanale. All’ultimo secondo Mazzarri riceve il secondo cartellino giallo nel giro di pochi secondi e viene espulso.

VIDEO PARMA TORINO, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA