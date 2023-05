VIDEO/ Parma Venezia (2-1) gol e highlights: a braccetto nei play off

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PARMA VENEZIA: DUCALI VINCENTI!

Parma quarto, Venezia ottavo: le due squadre approdano a braccetto ai play off ottenendo il loro obiettivo, con i Ducali che salteranno anche il primo turno e i lagunari che sfideranno il Cagliari. Primo squillo della partita del Venezia con Johnsen, ma a passare è il Parma al 12′ su calcio di rigore: fallo di mano di Candela e penalty trasformato da Vazquez. Al 18′ Zanimacchia e Man non chiudono un contropiede molto interessante, i lagunari faticano a reagire subendo l’iniziativa avversaria nel primo quarto di gara. Il Venezia prova a scoprirsi a caccia del pareggio e al 31′ il Parma ha una grande occasione per il raddoppio. Sohm manda in porta Zanimacchia che, a tu per tu con Joronen, manda però il pallone a stamparsi sul palo. Al 38′ non ha fortuna un tentativo di Tessman dalla distanza, quindi viene ammonito Ceppitelli per un fallo su Man, con Zanimacchia che non inquadra però la porta sulla conseguente punizione. Al 44′ però è il Venezia a pervenire al pareggio: colpisce il solito Pohjanpalo, che svetta di testa su corner battuto da Andersen e permette ai lagunari di andare al riposo in parità.

Diretta/ Parma Venezia (risultato finale 2-1): la decide Camara!

Il Parma riparte con veemenza nella ripresa e al 3′ Zanimacchia chiama alla parata in corner Joronen. Al 7′ Zanimacchia veste i panni di assist-man mandando in porta Man, che calcia però sopra la traversa da ottima posizione. Subito dopo Buffon esce a valanga su Johnsen evitando guai, quindi il numero uno gialloblu salva su una conclusione dal limite di Pohjanpalo. All’11’ una rasoiata di Estevez si stampa sul palo, al 14′ non trova la porta Andersen, quindi al 17′ i lagunari cambiano Andersen e Ellertsson inserendo Milanese e Busio. Al 23′ cambia il Parma, con Sohm e Zanimacchia che lasciano spazio a Camara e Benedyczak. Al 33′ il Parma trova il gol partita: il 2-1 viene firmato da Camara, che sfrutta un assist di Bonny bravo a sfruttare un’imprecisione della difesa lagunare. Ultimi minuti col Venezia che cerca il pari e al 90′ va vicinissimo al possibile 2-2 con una traversa colpita da Milanese. Tuttavia, il triplice fischio finale premia entrambe le squadre che possono continuare il campionato e la corsa alla Serie A nei play off.

VIDEO/ Venezia Perugia (3-2) gol e highlights: lagunari da play off

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PARMA VENEZIA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Fabio Pecchia può compiacersi del quarto posto del Parma: “Oggi è stata una partita bellissima a un certo punto, con tante occasioni. Abbiamo vinto con merito e un pizzico di fortuna, penso alla traversa. Divertente per chi era fuori, per noi un po’ meno, ma volevamo la terza vittoria e finire bene il campionato. Adesso siamo rimaste in sei: il doppio risultato adesso conta poco, tutte avranno la possibilità di giocarsi la Serie A. Non ci nascondiamo, il nostro percorso è chiaro: abbiamo tanti giovani e stranieri, il nostro è stato un su e giù di prestazioni ma quello che abbiamo fatto in queste settimana raccoglie quello che abbiamo seminato nei mesi precedenti. A Cremona siamo partiti prima, anche lì tanti giovani ma tanti italiani e questo aiuta, adesso vedere giocare questo gruppo è una grandissima soddisfazione. Questo è un finale straordinario, rispetto all’anno scorso è stato più complicato“.

Diretta/ Venezia Perugia (risultato finale 3-2): Casasola non basta

Per Paolo Vanoli il Venezia ha compiuto un’impresa approdando ai play off: “È stata fatta un’impresa, quando sono arrivato eravamo ultimi, ma da li a oggi, anche grazie ai risultati che sono coincisi, andiamo avanti con questo sogno. Non abbiamo nulla da perdere, anzi, tutto da guadagnare, e con la testa libera ora dobbiamo dare ancora il tutto per tutto per continuare a regalare gioie ai nostri tifosi che ci hanno sempre seguito. Ora è giusto godersi la festa, il recupero delle energie passa anche da qui, poi penseremo al Cagliari”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA